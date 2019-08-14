Продвигавшийся в Instagram производитель косметики ответит за качество продукции в суде

Производитель косметики FemFatal, которого блогер Катя Конасова уличила в обмане потребителей насчет состава косметического средства от акне Асne Remover, ответит за махинации в суде. В среду, 14 августа, должно было состояться заседание по первому иску в Мировом суде Щербинского района Москвы, однако ответчик в суд не явился. Заседание перенесли на 30 августа. Юристы, представляющие интересы Кати Конасовой, привлекли к участию в деле Роспотребнадзор.

Впереди у FemFatal еще несколько десятков судебных процессов по искам от блогеров и покупателей. Они считают себя жертвами рекламы производителя, в которой утверждалось, что средство не содержит антибиотиков. Рекламу FemFatal заказывала у блогеров разных масштабов, например, у Ани Протасовой, чья страница в Instagram насчитывает 2,3 млн подписчиков.

Также готовится коллективный иск от 424 физлиц, совокупно они рассчитывают взыскать с FemFatal 8,6 млн рублей. Блогер Конасова, ставшая первым истцом, просит взыскать с ответчика стоимость косметического средства (1,5 тысячи рублей), компенсацию морального вреда (200 тысяч рублей) и судебные расходы.

Истица ссылается на результаты экспертизы, проведенной ООО «Центр Химических Исследований». В своем официальном аккаунте Instagram компания FemFatal называет эти сведения ошибочными и тоже опирается на экспертизу (в той же организации), показавшую отсутствие антибиотиков в составе косметического средства. Представители FemFatal утверждают, что Катя Конасова организовала травлю бренда, и публично просят центр предоставить копии результатов исследования, выданных блогеру.

Косметический бренд FemFatal принадлежит ООО «Фем Фаталь Рус», единственным учредителем которого, по данным СПАРК-Интерфакс, является генеральный директор компании Зинаида Потапова. В качестве основателя компании в открытых источниках позиционируется Александр Потапов.

На странице Потапова в Facebook указано, что он родом из Чебоксар и занимается разными бизнес-проектами. На его счету стартап, связанный с оказанием услуг по предоставлению бригад грузчиков, а также созданная в партнерстве с приятелем в 2011 году оптовая компания «Витрегион» по продаже унитазов, ванн, смесителей и мебели для ванных комнат. «В 2014-2015 годах было много всего интересного: тимберленды оптом, айфоны в розницу, шумоизоляция машин, строительство домов, интернет магазины, консалтинг по повышению продаж, обучающие курсы, торговля солнцезащитными системами — жалюзи и рулонные шторы на заказ», — вспоминает он.

«Выстрелил», по словам Потапова, бизнес по продаже жалюзи в Москве. А стартап в сфере производства косметики он запустил следом, вдохновившись историей успеха земляка Дмитрия Вострейкина, основавшего в Чебоксарах компанию Riche Cosmetics.

В интервью Кате Конасовой Александр Потапов уклонялся от ответа на вопрос о наличии сертификатов на производство, а также отказался раскрыть локацию лаборатории, в которой делают средства. «Когда в Chanel спрашивают пудру, то не спрашивают сертификат на эту пудру», — пояснил свою позицию он.

Косметические средства и БАД не могут содержать активные фармацевтические субстанции, однако, такие случаи на рынке встречаются. Например, в начале мая ПФК «Обновление» разослала аптечным организациям письмо с предупреждением о последствиях реализации назальных спреев, зарегистрированных в качестве косметического средства и содержащих в своем составе протеинат серебра. Лекарственный препарат Сиалор в форме спрея на основе того же действующего вещества производит само «Обновление». Ранее по этому поводу компания обращалась в Роспотребнадзор.

Источник: Platforma

Фото: instagram.com/na_dunya/

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