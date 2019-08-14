ФСИН не смогла взыскать с «Нацимбио» 566,1 млн рублей

Арбитражный суд Московского округа 14 августа отклонил кассационную жалобу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), пытавшуюся в судах двух инстанций взыскать с «Нацимбио» неустойку за просрочку поставки лекарств в более 30 исправительных учреждений. За нарушения сроков поставки, не превысившие 10 дней, истец изначально требовал с подрядчика 566,1 млн рублей.

Позднее ФСИН уменьшила сумму финансовых претензий до 183,7 тысячи рублей.

«Нацимбио» с расчетом неустойки не согласилась, подсчитав, что за просрочку компания должна всего 12,9 тысячи рублей, суд первой инстанции такие расчеты поддержал.

В мае 2019 года Девятый арбитражный апелляционный суд принял возражение от ФСИН, в котором служба настаивала на некорректности прежних расчетов и требовала взыскать с «Нацимбио» уже 196,2 тысячи рублей, однако новые исковые требования не удовлетворил.

Московский окружной арбитраж 14 августа отказал ФСИН в принятии жалобы, оставив в силе приговор первой и апелляционной инстанций.

В картотеке арбитражных дел значатся 16 исков, с 2018 года поданных ФСИН к «Нацимбио», с общей суммой требований 587,6 млн рублей. По 12 делам истцу удалось взыскать с ответчика 546,5 тысячи рублей.

В 2014 году «Нацимбио» была назначена единственным поставщиком лекарств для ФСИН на период 2014-2016 годов, а в 2017 году подтвердила этот статус. В июне 2019 года служба заключила с «Нацимбио» 23 контракта на поставку препаратов против ВИЧ, гепатита и туберкулеза, а также вакцин на общую сумму 714,5 млн рублей.

«Нацимбио» – 100% дочерняя компания ГК «Ростех». Выручка компании за 2018 год составила 15,2 млрд, чистая прибыль – 166,9 млн.

Источник: ПРАВО.ru

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