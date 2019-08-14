Татьяна Кусайко: понятие «аптечная сеть» должно быть закреплено законодательно

Изменения в законодательство в части ограничения монополизма аптечных сетей могут подготовить в осеннюю сессию. Об этом сообщила член межфракционной рабочей группы в Госдуме по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств, член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

«Необходимость разработки изменений в действующее законодательство возникла по причине отсутствия норм регулирования аптечных сетей в отличие от торговых. В отношении них нет антимонопольных ограничителей. У аптечных сетей нет определенного статуса и обязательств. Понятие «аптечная сеть» должно быть закреплено», — заявила Т.Кусайко.

Сенатор добавила, что в целях «недопущения монополизации оптового звена» фармацевтического рынка предлагается ввести ограничение для дистрибьюторов на уровне 5% от всего фармрынка или 15% на уровне субъекта, кроме того, может быть установлен запрет на создание дискриминационных условий для доступа лекарственных препаратов в аптечную сеть (аптеку) по аналогии с торговыми сетями.

«Также прорабатывается вопрос об обязанности аптечных сетей создавать точки в «коммерчески непривлекательных населенных пунктах в рамках их социальной ответственности», — подчеркнула парламентарий.

Кроме того, Т.Кусайко рассказала, что в рамках работы межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств, членом которой она является, обсуждается пересмотр размера максимально допустимой рыночной доли аптечной сети. Сенатор добавила, что в том числе обсуждаются вопросы возможности введения фиксированной наценки на различные группы лекарств и ограничение маркетинговых бонусов.

«По поводу фиксированной наценки, на мой взгляд, такая мера позволит избежать приоритетной продажи дорогостоящих препаратов с высокой наценкой для получения наибольшей прибыли. Например, это может быть фиксированная наценка на группы препаратов с одним международным непатентованным наименованием и одной формой выпуска», — подчеркнула Т.Кусайко.

Т.Кусайко также отметила, что вопрос рекомендации лекарственных препаратов фармацевтами в аптеках прорабатывается в рамках дорожной карты «Развитие конкуренции в здравоохранении», которой предусмотрено мероприятие, предполагающее введение требований к аптечным организациям, направленных на повышение ценовой и ассортиментной доступности лекарственных препаратов за счет предотвращения «вымывания» из продажи лекарственных препаратов низкой ценовой группы.

«Одна из основных целей совершенствования законодательства — довести к 2021 г. долю российских лекарств в общем объеме продаж в денежном выражении не менее чем до 50%, к 2030 г. — не менее чем до 65%», — добавила сенатор.

По мнению Т.Кусайко, такие целевые показатели предлагается закрепить в госпрограмме «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». Соответствующее решение может быть принято с учетом мнения всех участников межфракционной рабочей группы, в числе которых парламентарии, представители Министерства здравоохранения РФ и Министерства промышленности и торговли РФ, отраслевых организаций и аптечных сетей.

«В то же время, мы не должны допустить, чтобы аптекам совсем стало невыгодно продавать некоторые виды лекарств. В связи с этим, выработка соответствующего решения — процесс непростой и небыстрый, надеюсь, что в осеннюю сессию мы подведем окончательный результат, направленный на сдерживание монополизма аптечных сетей», — заключила парламентарий.

ИСТОЧНИК: АГН МОСКВА

gmpnews