В Беларуси планируют создать структуру для контроля за качеством продаваемых лекарств

В Беларуси планируют создать структуру для контроля за качеством продаваемых лекарств, об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

«Обсуждается вопрос создания Госфармнадзора. Эта структура будет следить за качеством препаратов, которые обращаются на рынке. Это не касается только отечественных или только импортных, здесь не будет разделения. Все препараты, которые находятся в аптеках, используются в больницах, будут выборочно изыматься для проведения контроля их состава и качества», — сказал Владимир Караник.

Министр отметил, что это ведомство будет создаваться уже в рамках имеющихся структур за счет перераспределения полномочий, то есть не потребует увеличения штата работников.

«Мы разделяем: регистрацией занимаются одни, допуском на рынок — вторые, контролем оборота — третьи. Это для того, чтобы не собирать все в одних руках и убрать опасность коррупционных проявлений», — пояснил он.

Ужесточатся также требования к складам, в которых поставщики хранят лекарственные средства.

«Многие даже небольшие компании непонятно в каких условиях хранят препараты, непонятно где их покупают. Склады, которые занимаются поставкой лекарств на рынок Беларуси, должны соответствовать критериям GDP — надлежащая дистрибьюторская практика, чтобы в качестве препаратов никто не сомневался», — рассказал Владимир Караник о планируемых изменениях.

На данный момент все проекты нормативных актов уже подготовлены и проходят согласование с другими структурами. Планируется, что они будут приняты к октябрю этого года.

belta.by