Столичная «Гормедтехника» стала автономным учреждением

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился изменить юридическую форму подведомственной Департаменту здравоохранения «Гормедтехники» с бюджетного учреждения на автономное. Это позволит структуре, получившей в 2018 году контракт на техобслуживание медоборудования на сумму более 9 млрд рублей, стать более свободной в финансовых решениях.

Согласно распоряжению №412-РП , в новом статусе «Гормедтехника»» получит больше полномочий в ведении финансовой деятельности. Например, она сможет открывать лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства и расчетные счета в кредитных организациях (ФЗ №174 «Об автономных учреждениях»).

Оставшиеся в конце года бюджетные средства автономное учреждение может использовать в следующем финансовом году, а также самостоятельно распоряжаться собственными доходами.

В начале июня в «Гормедтехнике» сменился и генеральный директор – вместо Игоря Кадашева эту должность заняла Ирина Рыбальченко. До этого (с 2010 года) она была начальником ЧУЗ «Медико-санитарная часть» ООО «Газпром добыча Астрахань».

«Гормедтехника» специализируется на техническом обслуживании и ремонте медицинского оборудования, а также, согласно сайту компании, на «метрологическом обслуживании» медорганизаций. Ее основные клиенты – медучреждения, подведомственные ДЗМ.

В 2016-2017 годах структура заключила контракты на обслуживание и текущий ремонт оборудования московских больниц и поликлиник на общую сумму 10,5 млрд рублей.

В январе 2018 года «Гормедтехнике» достался контракт на обслуживание медтехники в 203 московских медучреждениях (поликлиниках, больницах и диспансерах) на протяжении двух лет. Стоимость контракта составила 9,06 млрд рублей. Основную долю комплексного подряда «Гормедтехника» перепоручила компании «Эзра» – одному из постоянных поставщиков ДЗМ.

Источник: Мэрия Москвы

Фото: pixabay.com

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