Ряд рецептурных препаратов можно доставлять курьерами на дом, считает онлайн-ритейл

Очередной виток «битвы за онлайн» ожидается по возвращении Госдумы из отпуска. Онлайн-ритейл держит руку на пульсе. Его представители продолжают настаивать на смягчении прописанных в законопроекте требований, вплоть до возможности разрешить доставку на дом рецептурных препаратов. В разговоре с «ФВ» эксперты высказали кардинально противоположные мнения на этот счет.

Напомним, председатель подкомитета по вопросам обращения лекарств, развития фарм- и медпромышленности Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров заявил «ФВ», что за время осенней сессии предстоит решить вопрос онлайн-продажи не только безрецептурных, но и рецептурных препаратов ряда категорий.

В свою очередь, ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла, что обсуждать дистанционную продажу рецептурных лекарств можно будет только после отработки данной системы на продаже безрецептурных.

Интернет-ритейлеры вроде и не спорят с министром, но предлагают посмотреть на эту ситуацию с иной стороны. Например, создать некий список разрешенных к доставке на дом Rx-препаратов.

Насколько это актуально и возможно – «ФВ» поинтересовался у экспертов рынка.

Евгений Паперный, руководитель проекта «Здоровье» Mail.ru Group:

«Конечно, в итоге все препараты должны продаваться и доставляться с помощью дистанционной формы торговли. Потому что, доставляя на дом человеку фармацевтические товары, мы оказываем ему услугу, которая связана с тем, что пациенту сложно идти в аптеку. Это может быть мать с маленьким ребенком, которой некогда выйти из дома, пациент с особенностями передвижения… Однако если говорить о доставке психотропных препаратов, очевидно, нужно ждать широкого внедрения электронного рецепта. Пока говорить о возможности их доставки на дом преждевременно. С другой стороны, есть целый спектр рецептурных препаратов, покупку которых врачи доверяют пациентам. Это, скажем, средства от гипотиреоза, которые принимаются пожизненно в стабильной дозировке. Второй яркий пример – сахароснижающие средства для диабета 2-го типа. И наконец, комбинированные оральные контрацептивы.

Где грань между рецептурными препаратами, которые можно разрешить доставлять уже сейчас и которые должны отпускаться по электронному рецепту, – вопрос для экспертов. Но провести эту грань нужно в интересах пациента, а не аптечного лобби, которое в данный момент предпринимает огромные усилия для того, чтобы затормозить прогресс и предотвратить развитие доставки на дом, основываясь на ложной гипотезе, что это подкосит их бизнес.

Введение таких списков может стать адекватной промежуточной мерой до того момента, когда в России будет внедрен электронный рецепт. Как только он появится, доставлять можно будет все.

Конечно, существует риск, что на создание таких списков потребуется масса времени. Но важно не забывать, что доставка рецептурных лекарств в России, как писал «ФВ», уже существует.

Поэтому правильно говорить не о разрешении или запрете, а о введении доставки в правовое поле. Если мы действительно хотим обезопасить пациентов, хотим, чтобы соблюдались все нормы организации процесса доставки, то правительство должно скорейшим образом легализовать практику доставки препаратов.

Какая стратегия легализации в интересах пациента должна быть принята в настоящий момент, однозначно сказать сложно. Но в общем и целом, для развития бизнеса предпочтительнее будет сейчас разрешить хоть что-нибудь. Это позволит создавать инфраструктуру доставки, заключать предварительные коммерческие договоры, тестировать маркетинговые гипотезы».

Николай Беспалов, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma:

«Если разрешать дистанционную торговлю, то, конечно, делать это необходимо в отношении всего ассортимента ЛП, в т.ч. рецептурных препаратов. Во-первых, потребитель понятия не имеет, что, например, «Но-Шпа» в таблетках отпускается без рецепта, а в ампулах – по рецепту, или что «Кетонал» в виде геля отпускается без рецепта, а в виде таблеток – по рецепту. Если потребитель не получит возможности купить рецептурный препарат в легальной интернет-аптеке, он просто обратится в нелегальную, где ему с удовольствием все доставят. Проблема безрецептурного отпуска Rx-препаратов была, есть и будет, пока не будут решены системные проблемы в системе здравоохранения. Это не проблема интернет-торговли, это проблема абсолютно любой российской аптеки. Нужно просто перестать делать вид, что этого нет.

Во-вторых, если говорить об ограничениях в отношении рецептурных препаратов, то нужно не разрешать отдельные позиции, а просто запретить доставлять те ЛП, которые входят в специальные перечни: наркотические и психотропные, снотворные, антидепрессанты, нейролептики и т.д. Остальное можно и нужно доставлять. Если этого не сделать, доля теневого сегмента будет только расти. И бороться с этими структурами путем запретов бессмысленно, это профанация деятельности. Нужно отрегулировать то, что уже давно является реальностью и у нас, и за границей. Все меры контроля – в руках регуляторов, продажа ЛП без лицензии – запрещена, возможность проведения контрольных закупок существует. Меры ответственности прописаны. Тем более что и проверять-то будет нужно тех же участников рынка, что и сейчас, для Росздравнадзора ровным счетом ничего не изменится.

В-третьих, нужно завершить формирование нормальной системы оборота электронных рецептов, в т.ч. за счет ее внедрения можно продвинуться в решении проблемы самолечения. Организовать контроль наличия рецепта в интернет-аптеке намного проще, чем в бумажном виде».

Оксана Юрченко, управляющая аптеками «Северная звезда»:

«Мы все давно привыкли к доставке всевозможных товаров на дом. Конечно, это удобно и очень современно. Но, на мой взгляд, нельзя ставить доставку лекарств в один ряд с доставкой еды, одежды, книг. И неважно, отпускается ли этот препарат по рецепту или без: покупатель должен иметь возможность задать вопрос и получить на него грамотный и квалифицированный ответ. А кто ему его даст, курьер на велосипеде с коробом за спиной? Аптека – это не просто магазин, фармацевт – это не просто продавец. Доставка должна быть доступной, но это не должен быть просто курьер.

Вы даже себе представить не можете, как серьезно нас проверяют контролирующие органы: мы обязаны в точности знать и соблюдать все особенности хранения лекарств, одно в холоде хранится, другое – в темном месте. А лекарств в аптеке несколько тысяч наименований! И ведь это должно соблюдаться и при доставке, все это действительно не пустая формальность, от этого зависит, в конечном счете, здоровье человека. Я не думаю, что ответственность за это возьмет на себя простой курьер. Это должен быть сотрудник аптеки, на мой взгляд».

Анатолий Тенцер, директор по развитию АО НПК «Катрен»:

«Я не очень понимаю, как рецептурные ЛС, хоть по спискам, хоть без списков, продавать и контролировать. Разрешат предоставлять скан рецепта? Почему тогда в офлайн-аптеку нельзя принести скан? Как только будет разрешено предоставление скана рецепта, сервисы по продаже липовых документов появятся через три дня. Даже с врачебным почерком при необходимости.

Основная проблема всей интернет-торговли, это не как ее сделать, а как ее контролировать. Все существующие механизмы контроля построены на контроле офлайна. Можно долго рассказывать, что онлайн страшно прозрачен, но, предположим, кто-то начинает торговать и доставлять фальсификат. Контроля за этим не существует. Не существует юридически значимого способа проверить курьера, у сотрудников Росздравнадзора нет юридических оснований для его задержания. Отлицензировать помещение онлайн-аптеке тоже несложно, но в соседнюю комнату, где хранится контрафакт, с проверкой никто не придет.

Если говорить о доставке безрецептурных ЛС, то все понимают – существенного вреда они нанести не могут. С рецептурными сложнее. Мы на «Аптека.ру», даже имея право торговать вместе с аптеками «тяжелой контрацепцией», этого не делаем, чтобы какая-нибудь школьница этого не купила. Даже в существующей системе контроля. Потому что понимаем, что однажды могут быть трупы.

Интернет-сообщество – кто это? Давайте найдем его фамилию. Группа крупных торговых компаний – «Катрен», «Протек»… что-то от них я не слышал заявлений о разрешении продажи рецептурных препаратов. Речь идет о всевозможных «Яндексах», «Озонах» – а это другая песня. Это люди, которые на этом рынке не привыкли нести никакой ответственности.

К тому же все понимают: как только мы разрешаем доставку без фармацевтов, следующим шагом будет продажа в супермаркетах. Дистрибьюторы переживут: они и в супермаркеты будут доставлять, а что будут делать аптеки, я не знаю. В этом случае потери продаж из-за ухода покупателей в онлайн им покажутся детским лепетом».

Иван Глушков, заместитель генерального директора STADA CIS в России:

«Технически все возможно, но зачем создавать новую сущность в виде списков? Давайте посмотрим на эти списки не с точки зрения коммерческих интересов, которые очевидны, а с акцентом на пациентов. При дистанционной торговле проблема с рецептурным препаратом заключается в проверке наличия надлежащего рецепта. В отсутствие массовой системы электронного рецепта эта проблема не выглядит сегодня технически решаемой. Кто будет нести ответственность, если у пациента рецепт отсутствует либо истек, а он препарат получил и умер? Курьер? Нет, конечно. Поэтому нужны не списки, а нужно запуск системы электронного рецепта максимально ускорить».

Лилия Титова, исполнительный директор СПФО:

«Оба подхода к списку ЛП, предлагаемых для дистанционной торговли – только ОТС или ОТС и рецептурные, – имеют свои плюсы и минусы.

Ограничение только списком ОТС упрощает задачу контроля для надзорных органов. Также менее острой становится дискуссия о квалификации сотрудников, которые могут доставить заказ пациенту. Но если посмотреть на проблему с точки зрения пациента, то без рецептурных препаратов услуга становится менее востребованной. Практически в каждой покупке в аптеке, если она включает несколько наименований, имеется рецептурный препарат. Но чтобы процесс был контролируемым и укладывался в действующий порядок отпуска, без системы электронного рецепта не обойтись. Идея составления ограничительных перечней внутри группы рецептурных препаратов рассматривалась и ранее. Безусловно, невозможен онлайн-заказ с последующей доставкой наркотических препаратов. Разумно отнести к «группе изъятия» дешевые препараты с высоким содержанием спирта. Составлять ограничительные перечни по конкретным наименованиям, о чем периодически идет речь, – идея, которую невозможно обосновать ни с точки зрения существующей нормативной базы, ни надзорных органов, ни пациентского сообщества».

Оксана Баранова

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