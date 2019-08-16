Фармацевты о состоянии рынка: число посетителей осталось неизменным, но средний чек просел

Похоже, что тенденция снижения объема продаж в аптеках имеет и практическое подтверждение, которое уже сказывается на обычных ритейлерах.

Так, по данным pharmedu.ru, 38% из опрошенных 75 тыс. фармацевтов утверждают, что число покупателей за последний год уменьшилось, тогда как другие 38% считают, что их число осталось неизменным, а около 24% уверены, что клиентов в аптеках стало даже больше.

С другой стороны, подавляющее большинство респондентов (около 94%) отметили, что теперь покупатели просят подобрать препарат подешевле, лишь 3% полагают, что спрос на оригинальные лекарства увеличился, а еще 3% и вовсе не заметили никаких новых тенденций в отношении покупательских предпочтений в этом году.

50% опрошенных констатируют уменьшение величины среднего чека, 26% не заметили никаких изменений в ее динамике, а 24% даже увидели увеличение цены чека. В то же время количество позиций в среднем чеке демонстрирует довольно стабильные показатели: около 42% респондентов уверены в их неизменности, еще 35% рапортуют об их уменьшении, а 23% – о росте.

Стоит отметить, что слегка пессимистичные результаты и у статистики объема продаж. Так, 52% фармацевтов утверждают, что он сократился, у 26% этот показатель остался неизменным, а у 22% вырос. Аналогичные цифры предоставила и аналитическая компания AlphaRM, отметив, что за первый летний месяц 2019 г. продажи снизились более чем на 10%.

Источник: Pharmedu

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