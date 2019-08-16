RNC Pharma: значительно выросла доля поставок фармсубстанций, оплачиваемая в рублях

По итогам 1-го полугодия 2019 г. в Россию было импортировано активных фармингредиентов (АФИ) на сумму 56,4 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение, с НДС).

Динамика к аналогичному периоду 2018 г. хоть и не бьет рекорды предыдущих лет, но все же весьма внушительная, в рублевом эквиваленте прирост составил 21%. При этом он сопровождался заметной натуральной динамикой (6,1%), если считать в килограммах. Всего с начала текущего года в нашу страну было импортировано 5,8 тыс. тонн АФИ. При этом 96,6% от этого объема приходится на АФИ фармакопейного класса чистоты.

Доля поставок технических АФИ никогда не была очень существенной, максимум фиксировался еще в 2010 г., когда они занимали 6,6% от натурального объема импорта фармсырья. Но по итогам 1-го полугодия 2019 г. можно говорить о достижении абсолютного исторического минимума, всего 3,4% от суммарного объема поставок.

Еще одно важное изменение в отношении отгрузок АФИ в нашу страну связано с заметным перераспределением структуры валют, в которых импортеры оплачивают поставки. Здесь по итогам 1-го полугодия 2019 г. отмечен значительный рост доли российского рубля, она достигла исторического максимума 15,9%, годом ранее, по итогам 1-го полугодия 2018 г., в национальной валюте оплачивалось всего 9,5% поставок. С одной стороны, это немного, особенно по сравнению со структурой платежей по импорту готовых ЛП, но поставки фармсырья в настоящее время проходят тот период развития, который импортеры ГЛП пережили лет 10–15 назад, когда контракты массово переводились на рубли, чтобы избежать негативных последствий колебания рублевого курса. К слову, по состоянию на 2010 г. рублями оплачивался всего 1% от общего натурального объема АФИ, ввозимых в нашу страну.

Суммарное количество ввозимых фармсубстанций за минувший год практически не изменилось, по итогам периода январь–июнь 2019 г. в Россию импортировалось 659 торговых наименований АФИ, при этом поставки значительного количества позиций стартовали впервые с 2010 г., таких было 40 наименований. В основном «новички» представлены сырьем технического класса чистоты, в денежном выражении лидирует среди них нарлапревир технический, который в текущем году импортировала компания «Р-Фарм». Препарат, права на который «Р-Фарм» приобрел у МСD, начиная с 2016 г. поставлялся в Россию в виде in-bulk, теперь, очевидно, дошло дело до полного цикла формулирования. За 1-е полугодие 2019 г. «Р-Фарм» закупил субстанции нарлапревира на сумму 694,4 млн руб.

В отношении новых АФИ фармакопейного класса чистоты максимальный денежный объем за период приходился на тикагрелор, который импортировала в нашу страну компания «АстраЗенека». Основной объем препарата «Брилинта» до сих пор поставлялся в нашу страну в виде in-bulk и проходил стадию упаковки на мощностях «АстраЗенека Индастриз» в Калужской области. В виде готовой формы отгружались только два SKU, в частности таблетки по 60 мг. № 56 и № 168.

Источник: RNC Pharma

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