Lundbeck подтверждает годовой прогноз несмотря на двузначное снижение квартальных показателей

Во II квартале 2019 г. объем продаж датской фармацевтической компании Lundbeck («Лундбек») сократился на 10% и составил 4,2 млрд датских крон (629 млн долл.), сообщает FirstWord Pharma.

Квартальная прибыль упала на 21% – до 788 млн крон (118 млн долл.).

Как отметила исполнительный директор Lundbeck Дебора Дансайр, компания довольна продолжающимся ростом продаж ключевых брендов во всех регионах. По ее словам, снижение объема продаж ожидаемо и обусловлено дженериковой конкуренцией по препарату Onfi.

Lundbeck завершила приобретение компании Abide Therapeutics, в результате которого основан исследовательский центр Lundbeck La Jolla Research Center.

Квартальный объем продаж препарата Brintellix/Trintellix увеличился на 31% и составил 698 млн крон (105 млн долл.).

Продажи препарата Cipralex/Lexapro сократились на 13% – до 586 млн крон (88 млн долл.).

Показатель по препарату Northera вырос на 26% – до 572 млн крон (86 млн долл.), по препарату Rexulti/Rxulti – на 44% – до 551 млн крон (83 млн долл.).

За отчетный период объем продаж препарата Abilify Maintena увеличился на 20%, составив 489 млн крон (73 млн долл.).

Продажи препарата Onfi упали на 65% – до 302 млн крон (45 млн долл.) на фоне потери патентной защиты в октябре 2018 г.

Показатель по препарату Sabril снизился на 33% – до 208 млн крон (31 млн долл.) после появления на рыке дженерика в III квартале 2017 г.

Квартальный объем продаж в Северной Америке сократился на 11% – до 2,4 млрд крон (360 млн долл.). В Европе этот показатель вырос на 5% – до 812 млн крон (122 млн долл.)

На других международных рынках объем продаж во II квартале снизился на 4% – до 945 млн крон (142 млн долл.).

Компания подтвердила прогноз на 2019 г., согласно которому объем продаж составит 16,3–16,7 млрд крон (2,4–2,5 млрд долл.), прибыль – 4,2–4,6 млрд крон (629–689 млн долл.).

Илья Дугин

pharmvestnik