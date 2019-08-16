Бывшего гендиректора саранского фармзавода отпустили под домашний арест

В Саранске бывшего генерального директора завода АО «Биохимик» Дениса Швецова выпустили из СИЗО под домашний арест. Это связано с тем, что в начале августа вступили в силу поправки в УПК РФ, согласно которым заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении некоторых преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

Уголовное дело против г-на Швецова было возбуждено в конце 2018 г. по ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). По версии следствия, Швецов поручил оформить в штат своего персонального инструктора по гольфу, чем нанес ущерб компании 1,3 млн руб. Также его обвиняют в том, что он списал с баланса предприятия автомобиль «Рено Логан», подделав документы о ДТП, а затем купил вместо него подержанный «Мерседес» за 700 тыс. руб., не согласовав покупку с основным акционером и причинив предприятию очередной ущерб. Бизнесмен своей вины не признает. Он говорил, что услугами тренера могли пользоваться и другие сотрудники предприятия. Что же касается купли-продажи автомобилей, то этим занимался начальник транспортного цеха, и Швецов был не в курсе всех нюансов сделок.

Трудовой договор с экс-гендиректором был расторгнут до начала расследования – в сентябре 2016 г. В этой должность он проработал немногим более года.

«Основанием для увольнения послужило недобросовестное и неэффективное руководство обществом, повлекшее снижение его финансово-экономических результатов», – сказано в характеристике Дениса Швецова, подписанной председателем совета директоров «Биохимика» и частично опубликованной Lenta.ru. По данным того же издания, в ходе ревизионной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2015-2016 гг. были обнаружены многочисленные нарушения, связанные с неправомочным расходованием денежных средств, отчуждением и утратой активов, подделкой отчетов, совершением убыточных сделок.

Тем не менее, Дениса Швецова поддержали уполномоченный при Президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов, Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции», Ассоциация защиты бизнеса. Именно благодаря стараниям юристов этих структур удалось добиться изменения меры пресечения.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik