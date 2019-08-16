Утвержден порядок обезличивания информации в ГИС мониторинга за оборотом маркированных товаров

Минпромторг России утвердил требования к обезличиванию информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также методы обезличивания такой информации. Соответствующий приказ от 27.06.2019 г. №2296 зарегистрировал Минюст РФ 13 августа.

Обезличивание проводится с целью защиты сведений от несанкционированного использования с одновременным сохранением возможности их дальнейшей обработки в информационной системе мониторинга.

Информация в целях обезличивания, в частности, включает следующие сведения: наименование участника оборота товаров; тип участника оборота и его организационно-правовую форму; адрес и ИНН, фамилию, имя и отчество, дату рождения и место жительства потребителя товаров, его гражданство и пол и т.д.

Также в состав подлежащих обезличиванию сведений включена информация из электронных универсальных передаточных документов с данными о товарах и сведения из кассовых чеков и бланков строгой отчетности с данными о продажах товаров и иных документов, подтверждающих вывод таких товаров из оборота. Кроме того, будет обезличиваться информация о привлечении к ответственности лиц за нарушения требований об обязательной маркировке товаров средствами идентификации, выявленных потребителями этих товаров.

Елена Сидорова

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