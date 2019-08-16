В России приостановлено применение восьми препаратов зарубежных производителей

Минздрав России заявил о приостановке применения препаратов «Тромборель», «Долгит», «Нурофен для детей», «Флуифорт», «Бисомор», «Вазатор», «Маркаин Спинал», «Сунвепра» и «Фангифлю». Соответствующие приказы министерства опубликованы 13 августа в Государственном реестре лекарственных средств.
Причина приостановки применения — несоответствия производителей требованиям правил надлежащей производственной практики или нарушение лицензионных требований. Такие причины для приостановки применения ЛС были утверждены приказом Министерства здравоохранения РФ от 14.11.2018 № 777н «Об утверждении Порядка приостановления применения лекарственного препарата для медицинского применения». Ранее применение препаратов могло быть приостановлено только при выявлении побочных действий, не указанных в инструкции, или по обращению производителя.
Перечень ЛС, применение которых приостановлено
|Наименование ЛС
|Наименование производственной площадки
|Номер регистрационного удостоверения
|«Тромборель, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг»
|«Эдж Фарма Прайвет Лимитед», Индия
|ЛП-002151 от 19.07.2013
|«Долгит, крем для наружного применения, 5 %»
|«Долоргит ГмбХ и Ко. КГ», Германия
|П N013399/01 от 23.07.2008
|«Нурофен для детей, суппозитории ректальные, 60 мг»
|«Фамар А.В.Е.», Греция
|ЛСР-006017/08 от 30.07.2008
|«Флуифорт, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 2,7/5 г»
|«Домпе Фармачеутичи С.п.А», Италия
|П N010489/023 от 10.06.2010
|«Бисомор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, 5 мг, 10 мг»
|«Эдж Фарма Прайвет Лимитед», Индия
|ЛП-000587 от 21.09.2011
|«Вазатор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 20 мг»
|«Эдж Фарма Прайвет Лимитед», Индия
|ЛП-001116 от 03.11.2011
|«Маркаин Спинал, раствор для инъекций, 5 мг/мл»
|«Сенекси», Франция
|П N014031/01 от 05.12.2007
|«Сунвепра, капсулы мягкие, 100 мг»
|«Андерсон Брекон Инк.», США
|ЛП-003022 от 03.06.2015
|«Фангифлю, капсулы, 150 мг»
|«Эдж Фарма Прайвет Лимитед», Индия
|ЛП-000223 от 16.02.2011
Применение вышеперечисленных препаратов приостановлено до появления и публикации дальнейших сведений о возможности возобновления их применения.