96,6% объёма, поставляемых в Россию АФИ, приходится на фармакопейный класс чистоты

По итогам 1 полугодия 2019 г. в Россию было импортировано активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на сумму 56,4 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение, с НДС), сообщает аналитическая компания RNC Pharma®.

Динамика к аналогичному периоду 2018 г. хоть и не бьёт рекорды предыдущих лет, но всё же весьма внушительная, в рублёвом эквиваленте прирост составил 21%. При этом он сопровождался заметной натуральной динамикой (6,1%), если считать в килограммах. Всего с начала текущего года в нашу страну было импортировано 5,8 тыс. тонн АФИ. При этом 96,6% от этого объёма приходится на АФИ фармакопейного класса чистоты.

Доля поставок технических АФИ никогда не была очень существенной, максимум фиксировался ещё в 2010 г., когда они занимали 6,6% от натурального объёма импорта фармсырья. Но по итогам 1 полугодия 2019 г. можно говорить о достижении абсолютного исторического минимума, всего 3,4% от суммарного объёма поставок.

Ещё одно важное изменение в отношении отгрузок АФИ в нашу страну связано с заметным перераспределением структуры валют, в которых импортёры оплачивают поставки. Здесь по итогам 1 полугодия 2019 г. отмечен значительный рост доли российского рубля, она достигла исторического максимума 15,9%, годом ранее, по итогам 1 полугодия 2018 г., в национальной валюте оплачивалось всего 9,5% поставок. С одной стороны, это немного, особенно по сравнению со структурой платежей по импорту готовых ЛП, но поставки фармсырья в настоящее время проходят тот период развития, который импортёры ГЛП пережили лет 10-15 назад, когда контракты массово переводились на рубли, чтобы избежать негативных последствий колебания рублёвого курса. К слову, по состоянию на 2010 г. рублями оплачивался всего 1% от общего натурального объёма АФИ, ввозимых в нашу страну.

Суммарное количество ввозимых фармсубстанций за минувший год практически не изменилось, по итогам периода январь-июнь 2019 г. в Россию импортировалось 659 торговых наименований АФИ, при этом поставки значительного количества позиций стартовали впервые с 2010 г., таких было четыре десятка наименований. В основном «новички» представлены сырьём технического класса чистоты, в денежном выражении лидирует среди них Нарлапревир технический, который в текущем году импортировала компания «Р-Фарм». Препарат, права на который «Р-Фарм» приобрёл у «МСД», начиная с 2016 г. поставлялся в Россию в виде in-bulk, теперь, очевидно, дошло дело до полного цикла формулирования. За 1 полугодие 2019 г. «Р-Фарм» закупил субстанции нарлапревира на сумму 694,4 млн руб.

В отношении новых АФИ фармакопейного класса чистоты максимальный денежный объём за период приходился на Тикагрелор, который импортировала в нашу страну компания «АстраЗенека». Основной объём препарата Брилинта до сих пор поставлялся в нашу страну в виде in-bulk и проходил стадию упаковки на мощностях «АстраЗенека Индастриз» в Калужской области. В виде готовой формы отгружались только два SKU, в частности таблетки по 60 мг. №56 и №168.

gmpnews