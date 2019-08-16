Татарстан поборется за проект сербского производителя лекарств за 55 млн долларов

Татарстан прорабатывает возможность локализации в республике производства сербской фармацевтической компании.

Интерес крупного зарубежного производителя к РТ возник в ходе I Всероссийского фармацевтического автопробега, организованного при участии Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, об этом сообщил президент кластера «ФармМедПолис Республики Татарстан» Альберт Гайфуллин.

«В Российской Федерации он ищет площадку, мы планируем, что будем бороться за локализацию его в Татарстане. Инвестиции предварительно в размере 55 млн долларов», — сказал он.

Речь идет о полном цикле производства лекарств — от синтеза субстанций до упаковки продукта, добавил собеседник агентства.

tatar-inform