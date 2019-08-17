Набор «целевиков» по специальности «Фармация» в ПМФИ вырос более чем в два раза

Пятигорский медико-фармацевтический институт Волгоградского госмедуниверситета подвел итоги очередной приемной кампании. На первый курс на специальность «Фармация» на места, финансируемые из федерального бюджета, зачислено 230 человек. 11 их них будут получать профессию по договорам о целевом обучении. Это более чем в два раза больше, чем годом ранее.

В прошлом году в ПМФИ среди первокурсников было всего пять «целевиков» на специальности «Фармация». В этом году одно только ГУП СК «Ставропольфармация» заключило договоры сразу с четырьмя абитуриентами. Еще двоих направил Минздрав Республики Ингушетия, по одному – ГУП СК «Аптека № 43», Георгиевское МУП «Аптека № 21», БУ РК «Яшалтинская районная больница», ГУП СК «Центральная районная аптека №111» и Минздрав Адыгеи.

Всего профессию провизора в ПМФИ хотели бы получить 872 абитуриента – таким образом, конкурс на бюджетные места (без учета целевиков и льготников) составил 4,19 человека на место против 3,7 в 2018 г. и 3 – в 2017.

Екатерина Погонцева

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