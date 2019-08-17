Гендиректора АО «Троицкий йодный завод» обвиняют в экологическом преступлении

В Краснодарском крае окончено расследование уголовного дела против гендиректора АО «Троицкий йодный завод», которое сейчас находится в стадии банкротства. Он обвиняется в нарушении правил хранения химических веществ, повлекшем загрязнение окружающей среды (ч.2 ст.247 УК РФ).

Как сообщает СУ СК по Краснодарскому краю, с 2017 г. на одном из складов завода находилось химсырье с истекшим сроком годности. Руководитель предприятия распорядился разобрать складское помещение, оставив непригодные для использования химические материалы прямо на земле, что вызвало загрязнение плодородного слоя почвы и причинение вреда окружающей среде.

Имя подозреваемого СУ СК не разглашает, однако известно, что с 2017 г. предприятием руководит Андрей Лопатин, а до этого пост занимал Михаил Кравчук.

Уголовное дело передано в суд. Совершение данного экологического преступления наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб., либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Екатерина Погонцева

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