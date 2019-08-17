OZON открыл в Санкт-Петербурге свой первый аптечный пункт

Онлайн-ретейлер OZON получил лицензию на ведение фармацевтической деятельности в Санкт-Петербурге и открыл в городе свой первый аптечный пункт. Он находится на территории логопарка Троицкий на пр. Обуховской обороны.

Это единственный аптечный пункт онлайн-ретейлера в Северной столице. В компании не исключают дальнейшего расширения аптечного ретейла в Санкт-Петербурге — решение будет принято по результатам продаж площадки в Троицком.

О планах выхода OZON на аптечный рынок города стало известно весной, тогда ретейлер рассматривал для открытия аптеки помещения в Центральном районе города. Аптека в логопарке Троицкий будет ориентироваться на резидентов самого логопарка, в котором работают «Перекресток», Lamoda, «Лента», DPD, Auma. OZON тестирует доставку интернет-заказов с осени 2018 г., используя так называемые поручения.

«Онлайн-покупатель может дать поручение получить лекарства в аптечном пункте от своего имени и переместить их в удобное для него место», — объясняют механизм работы в компании.

Источник: РБК

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