RNC Pharma: Три аптечные сети занимают 16,5% российского рынка

Аналитическая компания RNC Pharma представляет рейтинг аптечных сетей России по итогам I–II кварталов 2019 г.
По итогам 1-го полугодия 2019 г. инфляция на лекарственные препараты достигла внушительной, особенно на фоне результатов предыдущих двух лет, величины, на уровне 6%. Разумеется, рост цен в условиях сокращения реальных располагаемых доходов населения не способствует активизации спроса, в итоге динамика по рознично-коммерческому рынку за период январь–июнь 2019 г. после кратковременного всплеска по итогам I квартала вернулась к прошлогодним значениям, которые можно характеризовать скорее как стагнацию, а отнюдь не рост (+2,4%).
Помимо объективных рыночных проблем аналитики отмечают появление в недрах Госдумы очередной версии технического задания, которое должно способствовать совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения. По сравнению с предыдущей итерацией документ претерпел разительные изменения, в частности, депутаты более-менее приблизили к реальному состоянию дел границы пороговых значений долей аптечных сетей и фармдистрибьюторов. Не обошлось и без принципиально «новых» идей, например, введения фиксированной наценки на ЛП в рамках одного МНН и формы выпуска.
Очевидно, законотворцы твердо убеждены, что центром извлечения прибыли на современном фармрынке является аптека, а не производитель. Увы, это заблуждение может привести к крайне негативным последствиям, в т.ч. диаметрально противоположным декларирующимся регуляторным задачам. Иными словами, цены вырастут, а не сократятся, а количество аптек, да и общая физическая доступность лекарственной помощи, будет только снижаться.
Тема дистанционной продажи ЛП при этом регуляторного развития пока так и не получила. А между тем этот сегмент рынка при должном регулировании действительно мог бы решить ряд проблем лекарственного обеспечения. Кроме того, отдельные проявления интернет-торговли сейчас переживают настоящий бум, и здесь, помимо интереса к фармрынку со стороны классических онлайн-магазинов, стремительно активизируются маркетплейсы, которые на этапе привлечения клиентов иной раз устанавливают настолько низкие цены, что любой средней руки дискаунтер может начать нервничать. Фактически можно говорить о старте очередного витка ценовых войн на розничном рынке.
Таблица. ТОП аптечных сетей по доле на рознично-коммерческом рынке ЛП
России по итогам I–II кв. 2019 г.
|№
|Аптечная сеть
|Расположение центрального офиса
|Количество точек на 01.07.2019
|Доля на рынке, %, руб.
|ЛП
|не ЛП
|рынок в целом, без ЛЛО
|Классические аптечные сети
|1
|Ригла
|Москва
|2 559
|6,52
|7,84
|6,79
|2
|ГК Эркафарм
|Москва
|1 194
|5,36
|5,36
|5,36
|3
|Аптечная сеть 36,6
|Москва
|1 386
|4,45
|3,72
|4,30
|4
|НеоФарм
|Москва
|654
|4,08
|2,49
|3,75
|5
|Вита
|Самара
|1 721
|3,83
|3,15
|3,69
|6
|Планета Здоровья
|Пермь
|1 697
|3,45
|2,00
|3,15
|7
|Фармленд
|Уфа
|1 250
|2,51
|2,67
|2,54
|8
|Апрель1
|Краснодар
|1 369
|2,31
|3,99
|2,65
|9
|Мелодия здоровья
|Новосибирск
|885
|1,69
|1,76
|1,70
|10
|Фармаимпекс1
|Ижевск
|706
|1,60
|2,29
|1,74
|Аптечные сети смешанного типа
|1
|АСНА
|Москва
|8 671
|14,15
|13,27
|13,97
|2
|Имплозия1
|Самара
|3 866
|4,75
|5,04
|4,81
|3
|ИРИС
|Москва
|1 598
|3,73
|3,36
|3,66
|4
|Идея1
|С.-Петербург
|213
|0,83
|1,33
|0,93
|5
|Монастырев.рф
|Владивосток
|42
|0,45
|0,57
|0,47
|6
|Советская аптека
|Москва
|265
|0,35
|0,54
|0,39
|7
|Векфарм
|Москва
|27
|0,09
|0,07
|0,09
|Аптечные ассоциации и интернет-проекты для аптек2
|1
|ПроАптека
|Москва
|5 892
|7,46
|3,87
|6,73
|2
|PharmMarket
|Москва
|4 477
|6,44
|8,53
|6,87
|3
|МФО
|С.-Петербург
|3 395
|4,83
|5,08
|4,88
|4
|Созвездие
|Москва
|2 506
|1,90
|1,39
|1,79
|5
|Платформа ФармХаб
|Москва
|1 200
|1,70
|1,91
|1,74
|6
|Аптечное партнерство Альянсфарма
|С.-Петербург
|927
|1,63
|1,67
|1,64
|7
|ВЕСНА
|С.-Петербург
|1 422
|1,51
|2,04
|1,62
|8
|Надежда-Фарм
|Тамбов
|192
|0,32
|0,26
|0,31
|Сервисы дистанционного заказа
|1
|Аптека.ру
|Новосибирск
|16 797
|2,13
|4,51
|2,62
|2
|Здравсити.ру1
|Москва
|12 646
|0,58
|1,11
|0,69
|3
|Еаптека.ру1
|Москва
|60
|0,21
|0,16
|0,20
|1 – экспертная оценка
2 – позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек
|Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей