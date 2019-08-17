RNC Pharma: Три аптечные сети занимают 16,5% российского рынка

Аналитическая компания RNC Pharma представляет рейтинг аптечных сетей России по итогам I–II кварталов 2019 г.

По итогам 1-го полугодия 2019 г. инфляция на лекарственные препараты достигла внушительной, особенно на фоне результатов предыдущих двух лет, величины, на уровне 6%. Разумеется, рост цен в условиях сокращения реальных располагаемых доходов населения не способствует активизации спроса, в итоге динамика по рознично-коммерческому рынку за период январь–июнь 2019 г. после кратковременного всплеска по итогам I квартала вернулась к прошлогодним значениям, которые можно характеризовать скорее как стагнацию, а отнюдь не рост (+2,4%).

Помимо объективных рыночных проблем аналитики отмечают появление в недрах Госдумы очередной версии технического задания, которое должно способствовать совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения. По сравнению с предыдущей итерацией документ претерпел разительные изменения, в частности, депутаты более-менее приблизили к реальному состоянию дел границы пороговых значений долей аптечных сетей и фармдистрибьюторов. Не обошлось и без принципиально «новых» идей, например, введения фиксированной наценки на ЛП в рамках одного МНН и формы выпуска.

Очевидно, законотворцы твердо убеждены, что центром извлечения прибыли на современном фармрынке является аптека, а не производитель. Увы, это заблуждение может привести к крайне негативным последствиям, в т.ч. диаметрально противоположным декларирующимся регуляторным задачам. Иными словами, цены вырастут, а не сократятся, а количество аптек, да и общая физическая доступность лекарственной помощи, будет только снижаться.

Тема дистанционной продажи ЛП при этом регуляторного развития пока так и не получила. А между тем этот сегмент рынка при должном регулировании действительно мог бы решить ряд проблем лекарственного обеспечения. Кроме того, отдельные проявления интернет-торговли сейчас переживают настоящий бум, и здесь, помимо интереса к фармрынку со стороны классических онлайн-магазинов, стремительно активизируются маркетплейсы, которые на этапе привлечения клиентов иной раз устанавливают настолько низкие цены, что любой средней руки дискаунтер может начать нервничать. Фактически можно говорить о старте очередного витка ценовых войн на розничном рынке.

Таблица. ТОП аптечных сетей по доле на рознично-коммерческом рынке ЛП

России по итогам I–II кв. 2019 г.

№ Аптечная сеть Расположение центрального офиса Количество точек на 01.07.2019 Доля на рынке, %, руб. ЛП не ЛП рынок в целом, без ЛЛО Классические аптечные сети 1 Ригла Москва 2 559 6,52 7,84 6,79 2 ГК Эркафарм Москва 1 194 5,36 5,36 5,36 3 Аптечная сеть 36,6 Москва 1 386 4,45 3,72 4,30 4 НеоФарм Москва 654 4,08 2,49 3,75 5 Вита Самара 1 721 3,83 3,15 3,69 6 Планета Здоровья Пермь 1 697 3,45 2,00 3,15 7 Фармленд Уфа 1 250 2,51 2,67 2,54 8 Апрель1 Краснодар 1 369 2,31 3,99 2,65 9 Мелодия здоровья Новосибирск 885 1,69 1,76 1,70 10 Фармаимпекс1 Ижевск 706 1,60 2,29 1,74 Аптечные сети смешанного типа 1 АСНА Москва 8 671 14,15 13,27 13,97 2 Имплозия1 Самара 3 866 4,75 5,04 4,81 3 ИРИС Москва 1 598 3,73 3,36 3,66 4 Идея1 С.-Петербург 213 0,83 1,33 0,93 5 Монастырев.рф Владивосток 42 0,45 0,57 0,47 6 Советская аптека Москва 265 0,35 0,54 0,39 7 Векфарм Москва 27 0,09 0,07 0,09 Аптечные ассоциации и интернет-проекты для аптек2 1 ПроАптека Москва 5 892 7,46 3,87 6,73 2 PharmMarket Москва 4 477 6,44 8,53 6,87 3 МФО С.-Петербург 3 395 4,83 5,08 4,88 4 Созвездие Москва 2 506 1,90 1,39 1,79 5 Платформа ФармХаб Москва 1 200 1,70 1,91 1,74 6 Аптечное партнерство Альянсфарма С.-Петербург 927 1,63 1,67 1,64 7 ВЕСНА С.-Петербург 1 422 1,51 2,04 1,62 8 Надежда-Фарм Тамбов 192 0,32 0,26 0,31 Сервисы дистанционного заказа 1 Аптека.ру Новосибирск 16 797 2,13 4,51 2,62 2 Здравсити.ру1 Москва 12 646 0,58 1,11 0,69 3 Еаптека.ру1 Москва 60 0,21 0,16 0,20 1 – экспертная оценка 2 – позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

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