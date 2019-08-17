Сергей Краевой и Дмитрий Морозов вошли в Совет научно-образовательных центров мирового уровня

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил состава Совета научно-образовательных центров мирового уровня. В него в числе прочих вошли заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой и генеральный директор фармацевтической компании «Биокад» Дмитрий Морозов. Одна из ключевых функций совета — отбор получателей федеральных субсидий на научные разработки.

В Совет во главе с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой вошли 20 представителей различных министерств, ведомств, компаний и образовательных учреждений. Помимо Краевого и Морозова, в списке есть министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, генеральный директор компании «Яндекс» в России Елена Бунина, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и другие.

Организация «сети научно-образовательных центров мирового уровня» предполагается нацпроектом «Наука». Таким образом, планируется к 2024 году вывести Россию в ТОП5 ведущих стран с точки зрения научных исследований и разработок.

Совет научно-образовательных центров мирового уровня появился в конце июля 2019 года, в соответствии с Постановлением Правительства РФ№ 945 (документ вступит в силу 2 августа). Согласно ему, структура будет отбирать научно-образовательные центры, достойные получения грантов в виде субсидий из федерального бюджета.

Совет призван помочь в кооперации вузов, научных организаций и игроков реального сектора экономики. При этом сами члены совета участвуют в его работе на безвозмездной основе.

Под научным центром мирового уровня понимается центр «на базе структурного подразделения научной организации, или образовательной организации высшего образования, или научной организации, либо в форме объединения без образования юридического лица (консорциума) научных организаций и (или) образовательных организаций высшего образования».

Например, в 2019 году такие гранты планируется выделить на организацию четырех математических центров мирового уровня и трех центров геномных исследований. В 2019-2020 годы на это планируется потратить 960 млн рублей.

На реализацию федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации», входящего в нацпроект «Наука», в 2019 году предусмотрено 5,022 млрд рублей.

При этом создание трех геномных центров мирового уровня вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценивала в 12,2 млрд рублей.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Фото: government.ru

vademec