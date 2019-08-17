Во Владимирской области 24 ФАП работали без лицензии

Прокуратура Владимирской области проверила, как населению оказывается первичная медико-санитарная помощь, и обнаружила многочисленные нарушения. А именно — отсутствие фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных населенных пунктах, отсутствие у них лицензии на медицинскую деятельность и недостаток медоборудования.

Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» предполагает, что к концу 2020 года все населенные пункты с численностью свыше 100 человек будут находиться в зоне доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения.

«При этом мероприятиями проекта запланировано строительство лишь 13 ФАПов, что, как показала проверка, не отвечает задачам, поставленным Президентом России», — заметили в прокуратуре. А в 11 населенных пунктах и вовсе нет никакой инфраструктуры, из них в трех ФАП не работают уже много лет.

Например, от села Картмазово, где проживают 200 человек, ближайший ФАП находится на расстоянии более 6 км. При этом село не входит в план выезда мобильного медицинского комплекса, и еще в конце июня прокурор района внес главврачу Судогодской ЦРБ им. Поспелова представление об устранении нарушений. Такое же представление получил и руководитель Меленковской ЦРБ, отвечавший за организацию здравпунктов в пяти других отдаленных территориях.

Совсем без лицензии на медицинскую деятельность в регионе работали 24 ФАП, 7 амбулаторий, три поликлиники и три терапевтических отделения. Не было лицензий на первичную доврачебную медико-санитарную помощь по лечебному и сестринскому делу у 13 ФАП и 11 амбулаторий.

В большинстве ФАП отсутствовало необходимое медицинское оборудование: тонометры, секундомеры, укладки для оказания помощи при остром коронарном синдроме, при остром нарушении мозгового кровообращения, при желудочно-кишечном кровотечении.

Также прокуратура обнаружила, что в ФАП нет сейфов для хранения наркотических или психотропных лекарственных препаратов, холодильников, костылей, кислородных ингаляторов, весов, акушерских стетоскопов и так далее.

Ранее глава Департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалев говорил, что в регионе к тому же наблюдается дефицит кадров.«Можно сколько угодно строить больниц, ФАП, насыщать их оборудованием, но ключевым звеном все же является врач или фельдшер, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь. Если не будет специалистов, то ни о какой обеспеченности населения медицинской помощью говорить не приходится», — пояснил он.

Расширение сельской медицинской инфраструктуры входит в задачи нацпроекта «Здравоохранение». На создание в селах фельдшерско-акушерских пунктов планируется выделить не менее 3,6 млрд рублей.

Источник: Прокуратура Владимирской области

Фото: modulbuilding.ru

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