Осужденному за взятки онкологу Павлу Свиридову вменяют новые эпизоды уголовного дела

Онколог Павел Свиридов, бывший заведующий калужского Центра брахитерапии рака предстательной железы Клинической больницы №8 ФМБА, в январе 2019 года был признан виновным в в мошенничестве и получении взяток от пациентов за предоставление квот на высокотехнологичное лечение. Врача приговорили к четырем годам условно и оштрафовали на 5 млн рублей. Теперь его вновь хотят привлечь к ответственности по схожим эпизодам. Защита Свиридова считает необоснованными как прошлые, так и новые доводы следователей и прокуроров и собирается обжаловать решения суда.

Павел Свиридов хорошо известен в сфере брахитерапии — он, например, является основателем Объединения брахитерапевтов России. С 2002 года и до ареста в декабре 2016 года он пролечил более 2,5 тысячи пациентов.

«В 2010 году деньги на проведение бесплатной брахитерапии для граждан стало выделять государство, — рассказывал Свиридов. — Субсидия составляла 486 тысяч рублей, и этого было, как правило, достаточно. В 2015 году, после изменений в методиках расчета, сумма сократилась вдвое — до 234 тысяч. И эти деньги никогда не покрывали реальных расходов на лечение пациента».

Пациенты действительно доплачивали за расходные материалы. Размер доплаты варьировался от 50 до 400 тысяч рублей, но, как говорили в суде пациенты, они вносили средства по своей воле и просили отпустить Павла Свиридова. В его защиту выступал в числе прочих актер Сергей Безруков.

Следователи ссылались на результаты экспертизы и настаивали, что на каждого пациента врач оформлял по две квоты, так что стоимость лечения в итоге достигала 490 тысяч рублей, что на «десятки тысяч рублей» выше себестоимости.

«Другие медицинские учреждения России, использующие метод брахитерапии, не отказались от его использования ввиду уменьшения квоты, смогли снизить затраты на лечение либо, с 2016-го, использовали отечественные (радиоактивные) микроисточники, стоимость которых примерно в два раза меньше микроисточников, используемых Свиридовым», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Калужской области.

Всего Павлу Свиридову вменяли 24 эпизода по ст. 290 (получение взятки), ст.159 (мошенничество) УК РФ.

Прокуратура требовала назначить врачу наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима и оштрафовать на 30 млн рублей. Тем не менее, в январе 2019 года Павла Свиридова приговорили к четырем годам лишения свободы условно и к штрафу в 5 млн рублей.

Как пишет RT, прокуратура Калужской области собрала сведения о новых эпизодах мошенничества, к которым может быть причастен Павел Свиридов. «В настоящее время возбуждено ещё семь уголовных дел по 19 аналогичным эпизодам. Все они соединены в одно производство», — сообщили в прокуратуре. На ее сайте сообщений, посвященных этому делу, пока нет.

Адвокат Свиридова назвал незаконным появление новых уголовных дел против врача, так как о них поздно проинформировали обвиняемого. Защита намерена обжаловать и прошлое решение суда о наказании, пресечь развитие новых уголовных производств и привлечь к ответственности должностные лица.

Источник: RT

Фото: gtrk-kaluga.ru

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