Уголовное дело из-за попытки ввоза препарата Frisium для тяжелобольного ребенка. Главное

Федеральная таможенная служба сообщила, что в связи с ввозом незарегистрированного препарата Frisium (clobazam) возбуждено уголовное дело. Мать больного эпилепсией ребенка заказала лекарство по интернету и была задержана в момент получения посылки в отделении «Почты России». Пока она проходит по уголовному делу как свидетель.

Сотрудники Центрального таможенного управления задержали в Москве мать больного ребенка в момент получения посылки с противосудорожным транквилизатором Frisium 12 августа 2019 года. Она пыталась получить три международных почтовых отправления, содержавших в общей сложности 600 таблеток Frisium. Содержание в них clobazam подтверждено экспертизой.

Этот препарат в России не зарегистрирован, а clobazam входит в список писихотропных веществ, оборот которых ограничен. Сотрудники таможни возбудили уголовное дело по факту ввоза психотропных веществ по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ («незаконное перемещение через таможенную границу ТС в рамках ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов»).

Мать больного ребенка проходит по этому делу свидетелем. Она объяснила, что заказала препарат для своего 25-летнего больного эпилепсией сына, но не представила рецепта врача или заключения консилиума, подтверждающего необходимость применения этого препарата.

В июле в аналогичной ситуации оказалась Елена Боголюбова. Она тоже была задержана с Frisium, купленным по интернету для своего больного сына, и была отпущена после вмешательства основателя фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер. Сотрудники таможни передавали материалы в ГУ МВД по Москве, где после проверки и на фоне общественного резонанса оснований для возбуждения уголовного дела не нашли.

Из-за этого инцидента Минздрав дал задание региональным министерствам и департаментам до 8 августа 2019 года предоставить информацию о пациентах, нуждающихся в незарегистрированных препаратах, и количестве самих препаратов. Однако информация о такой закупке так и не появилась в ЕГАИС, а в самом Минздраве на запрос Vademecum об итогах мониторинга не ответили.

Минздрав и тогда, и в этом случае отвечал, что в России есть механизм ввоза на территорию страны незарегистрированных препаратов. Физлицам может не понадобиться специальное разрешение, если у них есть подтверждающие назначение таких препаратов документы. В случае с Еленой Боголюбовой clobazam был упомянут врачом «как потенциальный препарат резерва при отсутствии эффекта от всех рекомендованных мероприятий».

В министерстве также утверждают, что в стране зарегистрировано достаточное количество противосудорожных препаратов, в том числе детских форм. «Доступных в России альтернатив нет. Frisium — это препарат, который нужен при особо тяжелой форме эпилепсии. Есть целый ряд препаратов, входящий в международные стандарты лечения эпилепсии, которых нет в России, — Frisium , Sabril (vigabatrin — Vademecum), Диазепам (имеется в виду форма препарата в микроклизмах — Vademecum) и еще несколько препаратов», — заочно парировала директора фонда «Дом с маяком» Лида Мониава в эфире «Коммерсантъ FM».

Из заявления Минздрава следует, что «всего за период с 2017 года Минздравом России было выдано порядка 3,4 тыс. разрешений на ввоз конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретным пациентам». При этом уточняется, что на долю 2019 года приходится 1018 соответствующих разрешений. Однако неизвестно, какие именно препараты было разрешено ввозить.

По данным портала госзакупок, с 2017 года в России было объявлено всего 6 аукционов на незарегистрированные препараты с совокупной начальной максимальной ценой контракта 18,6 млн рублей. Два самых крупных аукциона были завялены НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина — институту требовались препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний на сумму 7,5 млн рублей.

Источник: Центральное таможенное управление

Фото: medrussia.org

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