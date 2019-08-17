Депутаты обозначили свою точку зрения по вопросу ввоза незарегистрированных лекарств

Член Комитета ГД по охране здоровья Борис Менделевич назвал две причины, которые, как считает депутат от фракции «Единая Россия», приводят к трудностям при получении незарегистрированных лекарств.

Первая причина заключается в недостаточной юридической информированности населения. Люди не знают своих прав и обязанностей в сфере здравоохранения, отмечает Менделевич, поэтому возникают проблемы с оборотом лекарств и организацией лечебного процесса.

Вторая причина связана с тем, что Минздрав и СМИ не уделяют должного внимания ликвидации так называемой медицинской безграмотности.

Депутат подчеркнул, что в России давно существует официальный и законный порядок ввоза лекарственных средств для личного пользования, в том числе незарегистрированных и содержащих психотропные компоненты.

«Надеюсь, что подобные случаи (…) дадут импульс населению и государству прийти к пониманию того, что юридические знания своих прав и обязанностей — первостепенная задача», — заявил Менделевич.

Депутат от фракции КПРФ, член Комитета по охране здоровья Алексей Куринный уверен, что приобретение препарата по жизненным показаниям, даже незарегистрированного, не должно быть уголовно наказуемым деянием.

«Эту процедуру вполне можно прописать подзаконным актом Минздрава», — заявил депутат.

Парламентарий напомнил, что ранее предложил декриминализировать подобное нарушение. По его словам, существующая статья Уголовного кодекса сформулирована неверно и нуждается в корректировке.

ИСТОЧНИК:ДУМА ТВ

gmpnews