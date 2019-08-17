Эксперт: повышение цен на самые дешевые препараты связано с подорожанием субстанций

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) дешевле 50 руб. за год подорожали на 8,9%, такие цифры приводит аналитическая компания DSM Group. Это почти в два раза выше инфляции: по данным Росстата, за год (июль 2019 года к июлю 2018 года) она составила 4,6%.

Другие категории жизненно необходимых и важнейших препаратов тоже прибавили в цене, но не так значительно. Лекарства стоимостью от 50 до 150 руб. подорожали на 6,4%, от 150 до 500 руб. — на 2,2%. Препараты стоимостью от 500 руб. за год подешевели на 2,7%, зафиксировали в DSM Group.

В целом все лекарства ЖНВЛП подорожали на 1,7%, а препараты, которые не входят в этот перечень — на 6,4%. Общий объем российского фармацевтического рынка в 2018 году — 1,682 трлн руб., указали в DSM Group. Из них на ЖНВЛП приходится 49%, на остальные препараты — 51%.

Среди ценовых категорий препаратов, не входящих в ЖНВЛП, больше всего подорожали лекарства стоимостью 150–500 руб. — на 8,7%. На втором месте средства дешевле 50 руб. — на 5,9%.

Повышение цены на самые дешевые из списка жизненно важных лекарств гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк связывает с подорожанием субстанций и инфляцией.

В сегменте лекарств, не входящих в список жизненно важных, стоимостью 150–500 руб. стандартно происходит подорожание из года в год.

«Это тот сегмент, на котором аптеки делают выручку, так как на эти препараты не регулируется цена и они ходовые. В целом, чем дешевле препараты, тем выше инфляционные показатели», — резюмирует эксперт.

ИСТОЧНИК: РБК

gmpnews