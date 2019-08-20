Названы препараты-лидеры по объему продаж в 2024 г. по прогнозам аналитиков

То, что препарат Lipitor компании Pfizer («Пфайзер») является блокбастером всех времен и народов, известно всем. Не удивляет экспертов и то, что он остается таковым, несмотря на многолетнюю конкуренцию со стороны дженериков. Но лидерство не может продолжаться вечно, пишет FiercePharma.

На титул «короля фармы» всерьез нацелился препарат Humira компании AbbVie («ЭббВи»). По прогнозам экспертов, к 2024 г. его объем продаж составит 240,5 млрд долл. Тот факт, что дженерики ведут крупномасштабное наступление на бренды, а биосимиляры поднимают голову, указывает на то, в течение ближайших пяти лет звездная десятка фармблокбастеров претерпит значительные изменения.

Одни тяжеловесы уходят, например, Plavix (Sanofi/Bristol-Myers Squibb, «Санофи»/ «Бристол-Майерс Сквибб») , на их место приходят другие, в т.ч. Avastin (Roche, «Рош») и Revlimid (Celgene, «Селджен»). Те же, кто остался, опустились на более низкие позиции, поэтому рейтинг кажется и знакомым и обновленным одновременно.

Нужно отдать должное компании Pfizer: с момента своего появления на рынке в 1997 г. по 2018 г. объем продаж Lipitor составил 164,3 млрд долл. Продажи Humira с 2003 г. по 2018 г. – 136,43 млрд долл. Даже несмотря на снижение продаж Humira на 6% из-за появления на европейских рынках биосимиляров, препарат вполне в состоянии выстоять и поспорить за лидерство с Pfizer задолго до 2024 г. По большому счету, при условии сохранения нынешних темпов объема продаж Humira может свергнуть Lipitor с пьедестала уже в 2020 г. В 2018 г. продажи препарата приблизились к 20 млрд долл., а рост показателя в США смягчил потери от биосимиляров в Европе. Самое важно, с точки зрения аналитиков, что AbbVie удалось защитить Humira от аналогов в США до 2023 г.

Не только Humira сможет наслаждаться мегаблокбастерным статусом благодаря победам в патентных баталиях. Другой пример – препарат Enbrel от компании Amgen («Амджен»), которая смогла отстоять патент от покушения со стороны Novartis («Новартис»). Объем продаж Enbrel с момента появления на рынке в 1998 г. по 2018 г. включительно составил 108,2 млрд долл., а к 2024 г. достигнет 139,8 млрд долл.

Противоопухолевому трио от Roche — Rituxan, Herceptin и Avastin — не так повезло в борьбе с биосимилярами. Как и в ситуации с Humira, продажи Rituxan и Herceptin в Европе тоже упали из-за производителей аналогов, но, в отличие от препарата компании AbbVie, американские патенты на эти препараты тоже оказались под угрозой. Amgen вывела на американский рынок биосимиляр Avastin под торговым наименованием Mvasi, а Mylan («Майлан») – аналог Herceptin, получивший название Kanjinti. Они на 15% дешевле оригинальных препаратов. В свою очередь, Teva («Тева») и Celltrion («Селлтрион») подсуетились с аналогом препарата Rituxan в США.

Илья Дугин

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