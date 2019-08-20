Разработан порядок оценки достоверности учета этилового спирта при производстве лекарств

Минфин разработал порядок оценки достоверности учета объема производства, оборота и (или) использования фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) для производства спиртосодержащих лекарственных препаратов.

Документ разработан с целью предотвращения нелегального оборота фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), а также спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий.

В документе приведены:

— порядок оценки достоверности учета объема производства фармсубстанции спирта этилового (этанола) для производства спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий;

— порядок оценки достоверности учета объема поставки фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) для производства спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий в процессе производства других лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

— порядок оценки достоверности учета объема закупки и (или) использования фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) для производства спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий в процессе производства других лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

— порядок оценки достоверности учета объема производства, изготовления и (или) оборота (за исключением розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий.

Общественное обсуждение проекта приказа проводится на сайте regulation.gov.ru до 29 августа 2019 г.

Елена Сидорова

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