Участников медицинского картеля оштрафовали на 14,7 млн рублей

Чувашское УФАС привлекло чебоксарское ООО «АМК» и казанское ООО «Инсайт» к административной ответственности за заключение антиконкурентного соглашения на рынке поставок медицинских изделий и расходных материалов, в том числе программного обеспечения. Компании оштрафованы на 14,7 млн руб.

Информация о возможном картеле в Чувашское УФАС поступила в январе этого года от Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам. Внеплановая проверка показала, что подозрения ГС ЧР были обоснованы: ООО «АМК» (Чебоксары) и ООО «Инсайт» (Казань) заключили и реализовали устное соглашение, которое привело к поддержанию цен на семи торгах в 2016-2017 годах. В подтверждение тому – пользование одним и тем же ip-адресом и телефонным номером, отказ одной из фирм от участия в аукционе в пользу другой, минимальное снижение цены в результате торгов (0,5-1,5%) и т.п.

Сначала комиссия Чувашского УФАС рассмотрела административное дело в отношении ООО «Инсайт» и привлекла его к административной ответственности в виде штрафа в 6,3 млн руб. Компания уже подала соответствующее заявление в Арбитражный суд Чувашской Республики с требованием признать данное решение незаконным. А на днях за антиконкурентный сговор было оштрафовано и ООО «АМК» – 8,4 млн руб.

Екатерина Погонцева

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