Межведомственная комиссия одобрила подписание СПИК компании «Генериум»

На заседании межведомственной комиссии в Минпромторге России состоялась защита проекта компании «Генериум» для подписания специального инвестиционного контракта (СПИК).

В результате голосования представители межведомственной комиссии вынесли положительное решение. Заключение СПИК предполагает строительство завода по производству биологических препаратов для терапии редких наследственных и генетических заболеваний, сердечно-сосудистых и пульмонологических показаний, призванных заменить импортные лекарства на российском рынке.

«Заключение специального инвестиционного контракта для реализации проекта позволит привлечь инвестиции во Владимирскую область, где располагается научная и производственная база компании, и обеспечить занятость, с учетом лучших практик автоматизации, более 80 человек. В ходе реализации проекта, будут внедрены современные мировые технологии и научные подходы по производству рекомбинантных терапевтических белков. Лекарственные средства, произведенные на новом заводе, являются доказательством того, что биотехнология, как наука, стремительно развиваясь, приносит пользу людям в борьбе с основными причинами смертности в стране», – отметил генеральный директор АО «Генериум», проф. Дмитрий Кудлай.

Проект будет реализован дочерним обществом компании – ООО «Генериум-Некст» и позволит выполнить задачу по выводу на рынок широкой линейки препаратов, не имеющих аналогов в России, включая три препарата для терапии редких (орфанных) заболеваний, один препарат для терапии сердечно-сосудистых заболеваний и один препарат для применения в пульмонологии. Предполагается, что это будет первый подобный СПИК, реализованный на территории РФ.

«Препараты, производимые в рамках проекта, заменят импортные лекарства, закупаемые для обеспечения потребности российских граждан в рамках программы государственного бесплатного оказания медицинской помощи «12 высокозатратных нозологий», а также позволят увеличить долю экспортных поставок в структуре выручки компании», – уточнил генеральный директор ООО «Генериум-Некст» Даниил Талянский.

Источник: АО «Генериум»

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