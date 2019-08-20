«Акрихин» получил благодарность от ФТС за сотрудничество

Федеральная таможенная служба выразила благодарность компании «Акрихин» за сотрудничество и организацию в июле 2019 г. рабочей встречи ФТС России и Главного таможенного управления Китайской Народной Республики по вопросам реализации двусторонних проектов по условиям получения статуса уполномоченного экономического оператора.

Совместная рабочая встреча прошла на площадке АО «Акрихин», который был выбран в качестве успешного примера производственного предприятия со статусом уполномоченного экономического оператора. Компания свыше 25 лет ведет активную внешнеэкономическую деятельность и одной из первых в России в 2012 г. приобрела статус УЭО.

В июле 2019 г. компания получила новое свидетельство третьего типа, став 31-м в списке предприятий, имеющих обновленный статус УЭО в РФ, и первым из фармацевтической отрасли. Данное свидетельство представляет собой самый расширенный тип, позволяющий участнику ВЭД пользоваться наиболее полным перечнем специальных упрощений на таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Источник: Информация компании «Акрихин»

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