После письма фармпроизводителя Росздравнадзор вскрыл нарушения в работе оптовика

Росздравнадзор продолжает выявлять оптовые фармацевтические компании, которые умудряются осуществлять деятельность с грубыми нарушениями лицензионных требований, такими как, отсутствие склада по указанному в лицензии адресу и необходимого оборудования. На этот раз в поле зрения регулятора попало дагестанское ООО «ДагРосФарм».

Все началось с того, что весной этого года обладатель лицензий на розничную и оптовую фармацевтическую деятельность «ДагРосФарм» стал единственным участником аукциона Минздрава республики о поставке лекарственного препарата для медицинского применения «Ниволумаб». С ним и был заключен госконтракт. В спецификации исполнитель указал, что поставит препарат компании «Бристол-Майерс Сквибб», США. Однако представитель данной компании направил в Росздравнадзор письмо, в котором сообщил, что не имеет никаких деловых отношений с дагестанской фирмой и не обладает информацией об источниках приобретения препарата «Ниволумаб», предлагаемого ООО к поставке, не гарантирует соблюдения необходимых условий хранения препарата и не может подтвердить его соответствие требования качества. Письмо послужило основанием для проведения проверки предприятия.

Первое, что обнаружили специалисты Росздравнадзора, – отсутствие помещений и оборудования для осуществления оптовой фармдеятельности. Фирма не предъявила правоустанавливающие документы на помещение, указанное в лицензии, и заявила, что ее склады находятся в Москве и в селе Новолаского района Дагестана, но подтвердить свое право собственности на них или представить договор аренды, тоже не смогла. К тому же ни один из этих адресов не указан в выданной обществу лицензии.

Арбитражный суд, куда территориальный орган Росздравнадзора обратился по поводу привлечения ООО «ДагРосФарм» к административной ответственности, указал, что передача лекарственных средств для хранения другой специализированной организации, на что ссылался ответчик, не освобождает лицензиата от обязанности по соблюдению установленных Положением о лицензировании требований при осуществлении фармацевтической деятельности. И поскольку в 2018 г. юрлицо уже привлекалось за грубое нарушение лицензионных требований и до сих пор не доказало факт оплаты штрафа, суд признал это как отягчающее обстоятельство и вынес решение об административном приостановлении деятельности предприятия на 45 суток.

Екатерина Погонцева

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