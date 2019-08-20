Российская бизнес-миссия по фарме провела встречу с DKSH в Бангкоке

14-15 августа в Бангкоке прошел российско-таиландский бизнес форум. Основные мероприятия с участием зам.министра промышленности и торговли РФ Алексея Груздева состоялись 15 августа.Однако уже наконуне делегация фармкомпаний, собранная под эгидой Минпромторга России, который представлял директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков, провела встречу с представителем швейцарской компании DKSH, крупнейшего в Таиланде дистрибьютора.

Российская сторона представила свои разработки и благодаря компетенции тайского дистрибьютора, который представляет всю цепочку услуг, начиная от поиска поставщиков, анализа и исследования рынка, маркетинга, продаж, дистрибуции, логистики и послепродажного обслуживания диверсифицированного ассортимента продукции, познакомилась с особенностями работы на тайском рынке. Отвечая на уточняющий вопрос директора ФБУ «ГИЛС и НП» Владислава Шестакова о регистрации продукции в стране с помощью сервисов DKSH, генеральный директор по развитию бизнеса в области здравоохранения Таиланда Кристоф Мюгнер пояснил, что при условии предоставления компанией полного пакета документов их регуляторная команда готова оказывать содействие и вести работу в данном направлении, в том числе работу с FDA. «Обычно этот процесс занимает около двух лет для инновационного препарата при условии, что компания предоставляет данные результатов клинических исследований», – заметил Кристоф Мюгнер.

Тайский рынок и компания DKSH Таиланд заинтересованы прежде всего в оригинальных российских препаратах. Присутствовавшие на встрече представители компании «Фармасинтез» оценили этот рынок как перспективный среди стран АСЕАН и заявили о желании экспортировать в Таиланд свои инновационные препараты. Прежде всего, речь идет о терапии сахарного диабета.

Директор по экспорту в СНГ, Азия, АСЕАН «Фармасинтез» Юрий Петросян отмечая характерные для рынка Таиланда черты, объяснил интерес компании к фармрынку Таиланда: «Существует три фактора, характерных для рынка Таиланда. Во-первых, это одна из немногих стран Азии, да и пожалуй мира, где почти 100% населения покрыто государственным медицинским страхованием. Это вторая страна в Юго-Восточной Азии, после Японии, по темпам роста старения населения. И третий фактор : Таиланд после бурного развития за последние 10 лет предъявляет все более высокие требования к качеству жизни и здравоохранению, включая лекарственное обеспечение. Все эти факторы свидетельствуют о росте интереса к воспроизведенным лекарственным препаратам в будущем. Что в свою очередь делает этот рынок интересным для нашей компании».

Безусловно, на встрече зашла речь и о GMP-сертификатах. Владислав Шестаков попросил коллег уточнить, какие страны сегодня для тайского регулятора и стран АСЕАН являются референтными в вопросах регулирования фармацевтического рынка. Среди таких государств исполнительный директор подразделения по развитию бизнеса в области здравоохранения DKSH Таиланда мисс Асванунд отметила Камбоджию, Вьетнам и Сингапур. Более подробно тема GMP, а также вопрос подхода инспекций к проверке производственных площадок, обсуждались 15 августа в ходе двусторонней встречи FDA Таиланда и ФБУ «ГИЛС и НП».

Источник: ФБУ «ГИЛС и НП»

Фото: ФБУ «ГИЛС и НП»

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