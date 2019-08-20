«Апрель» выкупил бизнес аптечной сети «Лора Плюс» из Краснодара

Краснодарская сеть «Апрель» Вадима Анисимова по переуступке прав аренды приобрела 23 аптеки «Лора Плюс». В сети Vademecum сообщили, что она будет перебрендирована.

Сделка состоялась во втором квартале 2019 года, сообщила Vademecum коммерческий директор ГК «Апрель» Ольга Козленко. Сумма сделки не разглашается.

На конец 2018 года сеть «Лора Плюс» насчитывала 32 аптеки, на момент сделки – 26 точек (от трех «Апрель» отказался). Сеть будет перебрендирована, уточнила Козленко.

По итогам 2018 года сеть «Лора Плюс» заняла 170-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» с выручкой в 518 млн рублей. По отношению к аналогичному периоду 2018 года выручка снизилась на 11%.

«Апрель» заняла 8-е место в рейтинге Vademecum с выручкой в 31 млрд рублей. В июне 2019 года по этой же схеме «Апрель» приобрел сеть «Эскулап» из Набережных Челнов.

Фото: yandex.ru

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