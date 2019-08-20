Прокуратура отменила уголовное дело по факту ввоза незарегистрированного препарата Frisium

Проверка Московской межрегиональной транспортной прокуратуры не нашла «данных, образующих объективную сторону преступления», и прекратила начатое таможенной службой уголовное дело по факту ввоза незарегистрированного в РФ противоэпилептического средства Frisium (clobazam). Его заказала по интернету и пыталась получить в одном из почтовых отделений мать больного эпилепсией ребенка.

«Московско-Курский транспортный прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела как незаконное и необоснованное, поскольку в ходе доследственной проверки не было получено данных, образующих объективную сторону преступления», – говорится в сообщении Генпрокуратуры. Этому решению предшествовала проверка Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Материалы ведомства направлены на дополнительную процессуальную проверку в Московскую таможню.

Мать больного эпилепсией ребенка 12 августа 2019 года пыталась получить три международных почтовых отправления, содержавших 600 таблеток Frisium. Препарат не зарегистрирован в РФ и входит в список психотропных веществ, оборот которых ограничен.

Женщину задержали сотрудники таможни, позже служба возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ («незаконное перемещение через таможенную границу ТС в рамках ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов»): у покупательницы не было рецепта врача или заключения консилиума, подтверждающего необходимость применения этого препарата. Женщина проходила по уголовному делу как свидетель.

В июле 2019 года в аналогичной ситуации оказалась Елена Боголюбова, также задержанная в почтовом отделении при получении посылки с Frisium для больного сына. Тогда она была отпущена после вмешательства основателя фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер, а ГУ МВД по Москве не стало возбуждать уголовное дело по материалам таможни на фоне общественного резонанса.

Механизм законного ввоза незарегистрированных препаратов есть, с 2017 года выдано около 3,4 тысяч разрешений на ввоз конкретной партии таких лекарств, сообщал Минздрав. Также ведомство заявило о намерении провести тщательный анализ всех назначений незарегистрированных в России лекарственных средств.

Нюта Федермессер 16 августа опубликовала открытое письмо от матерей детей инвалидов, адресованное президенту Владимиру Путину. Автор письма Наталья Дмитриева просит принять конструктивные меры по обеспечению неизлечимо больных детей лекарственными средствами незарегистрированными в России. Обращение подписали 82 матери детей с различными заболеваниями требующими применения таких препаратов и указаниями их диагнозов.

Источник: Генпрокуратура РФ

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