Владислав Шерстобоев стал зампредом правления ГК «Эксперт»

В состав правления ГК «Эксперт» вошел Владислав Шерстобоев — он занял должность заместителя председателя правления. До этого он работал первым заместителем генерального директора дистрибьютора ортопедических изделий ГК «Никамед».

В ГК «Эксперт» Владислав Шерстобоев будет отвечать за управление людьми, внутренние бизнес-процессы, продажи медицинских услуг и маркетинг, развитие клиентского сервиса и реализацию инвестиционной программы группы.

Владислав Шерстобоев в 1996 году окончил Сибирскую государственную академию телекоммуникаций и информатики, затем продолжил обучение менеджменту в Московской школе управления «Сколково» и получил MBA в Международном институте менеджмента ЛИНК. С 2001 года работал на управленческих позициях в Новосибирске и Самаре в сфере FMCG и производства.

С 2011 по 2012 год был директором департамента продаж ОАО ПКК «Весна», затем заместителем директора по маркетингу и коммерции в НОУ «Учебный центр Самарского института делового образования». С 2012 года работал генеральным директором Медицинской компании ИДК, которую вскоре после его назначения приобрела ГК «Мать и дитя».

В начале марта 2017 года Владислав Шерстобоев перешел на работу в ГК «Медси» в качестве операционного директора, но уже в августе покинул холдинг. В декабре 2017 года Шерстобоев стал первым заместителем генерального директора дистрибьютора ортопедических изделий ГК «Никамед».

ГК «Эксперт» основана в 2007 году и включает одну из крупнейших в стране сетей лучевой диагностики «МРТ-Эксперт» – 39 точек в 36 регионах, а также 10 многопрофильных медцентров в 10 регионах. Выручка группы, по ее данным, в 2018 году составила 3,7 млрд рублей.

В мае 2019 года «Эксперт» открыла диагностический центр в Армении на базе Гюмрийского медицинского центра, инвестировав в проект $800 тысяч. В начале августа открылся первый стационар «Эксперт» в Иркустке.

Источник: Эксперт

Фото: Facebook

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