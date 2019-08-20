Эксперт: ухудшение показателей аптечных сетей связано со снижением роста рынка в целом

По итогам первой половины 2019 года суммарный оборот 30 крупнейших в России аптечных сетей составил 399 млрд руб., или 65% всего аптечного рынка страны. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года общий оборот 30 компаний вырос на 10%, в то время как весь аптечный рынок вырос только на 1%. Тем не менее и большинство крупных сетей продемонстрировали замедление роста продаж или даже падение. Так, оборот аптечного союза АСНА, включающего более 8,7 тыс. точек, за шесть месяцев 2019 года увеличился лишь на 8%, до 78,7 млрд руб., тогда как годом ранее рост составлял 47%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследования аналитической компании DSM Group.

Продажи сети «Ригла», в которую входят 2,6 тыс. аптек, увеличились на 16%, до 38,3 млрд руб., а по итогам первого полугодия 2018 года ритейлер демонстрировал рост на 25%. ГК «Эркафарм» показала падение продаж на 1%, до 30,2 млрд руб., в то время как год назад ее оборот вырос на 51%. В «Эркафарм» заявили, что сравнение динамики первого полугодия 2018 года, когда было закрыто несколько крупных сделок, с аналогичным периодом нынешнего года непоказательно. В компании также отметили, что, несмотря на закрытие убыточных точек приобретенных компаний, выручка сети за отчетный период осталась на уровне прошлого года.

Единственной из пяти крупнейших российских аптечных сетей, которой удалось улучшить показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стала «36,6». Продажи компании в январе—июне 2019 года выросли на 3%, до 24,2 млрд руб., притом что за этот же период 2018 года было зафиксировано снижение на 15%. По словам коммерческого директора «36,6» Евгении Ламиной, показатели сети стали результатом стратегических и коммерческих инициатив. Так, ритейлер запустил доставку на дом парфюмерных и косметических средств, медицинской техники и других товаров, отмечают аналитики DSM.

Ухудшение показателей аптечных сетей связано со снижением роста рынка в целом, отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его прогнозам, в 2019 году продажи лекарств в аптеках вырастут всего на 2–4% против 4–6% годом ранее. Эта ситуация приведет к вынужденной продаже небольших игроков крупным сетям, за счет чего те и будут продолжать наращивать долю, резюмирует господин Шуляк. В DSM считают, что наибольшее влияние на продажи аптечных сетей окажет принятие закона о дистанционной торговле лекарствами. Нынешняя редакция законопроекта предусматривает доставку фармацевтами безрецептурных лекарств с 2020 года. Такая версия устраивает большую часть фармацевтической розницы, в то время как онлайн-ритейлеры настаивают на том, что доставку должны осуществлять обычные курьеры.

Топ-15 крупных аптечных сетей России по итогам первой половины 2019 года

Место в рейтинге Аптечные сети Объем продаж (млрд руб.) Доля на аптечном рынке в январе-июне 2019 года Прирост продаж по сравнению с январем-июнем 2018 года Количество точек продаж 1 АСНА 78,7 12,80% 8% 8 671 2 «Ригла» 38,3 6,20% 16% 2 559 3 «Эркафарм» 30,2 4,90% -1% 1 194 4 Аптечная сеть «36,6» 24,2 4,00% 3% 1 386 5 «Имплозия» 22,3 3,60% -8% 2 508 6 «Нео-Фарм» 21,2 3,50% 29% 669 7 «Вита» 20,8 3,40% 44% 1 683 8 ИРИС 20,6 3,40% 11% 1 598 9 «Апрель» 18,3 3,00% 30% 1 412 10 «Планета здоровья» 18 2,90% 6% 1 663 11 «Фармленд» 14,3 2,30% 21% 1 250 12 «Фармаимпекс» 10,7 1,70% 27% 701 13 «Мелодия здоровья» 9,6 1,60% 56% 885 14 «Аптека-Таймер» 8,5 1,40% -7% 872 15 «36,7 °С & Максавит» 7,7 1,30% 10% 505

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