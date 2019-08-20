Компания «Фармасинтез» вошла в топ-15 фармкорпораций по объемам отгрузок

Рейтинг составлен на основании данных аналитической компании AlphaRM (Alpha Research & Marketing).

ГК «Фармасинтез» по итогам первого полугодия 2019 года, согласно аудиту отгрузок лекарственных препаратов в Российской Федерации, входит в топ-15 фармацевтических корпораций по госпитальному сегменту в денежном выражении и занимает третье место среди российских фармкомпаний с объемом 5,46 млрд рублей.

ГК «Фармасинтез» специализируется на разработке и производстве противотуберкулезных, противоопухолевых, антиретровирусных, сахароснижающих и гормональных препаратов, антибиотиков. Портфель препаратов включает 145 наименований. Компания располагает мощной современной производственной базой, которая включает пять высокотехнологичных заводов.

gmpnews