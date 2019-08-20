«Клобазам» предлагается вывести из списка сильнодействующих препаратов

Предложения по урегулированию конфликтной ситуации, сложившейся в связи с применением незарегистрированных в России сильнодействующих лекарств, были озвучены в ходе пресс-конференции, посвященной проблемам обеспечения тяжело больных детей необходимыми препаратами.

По мнению руководителя центра диагностики и лечения эпилепсии «ПланетаМед» Василия Генералова, «для того чтобы снять напряженность, которая нагнетается не по дням, а по часам», нужно вывести препарат «Клобазам» из списка сильнодействующих лекарств.

«Только тогда мы сможем двигаться дальше, и перейти к вопросам обеспечения пациентов с эпилепсией другими (а их более десяти) лекарственными средствами, которых в России, к сожалению, нет», — заявил он.

По словам эксперта, легализация препарата не приведет к вспышке аптечной наркомании. Собственные исследования и запросы в силовые структуры привели к выводу, что на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая применения данного ЛП наркоманами, он «не дает соответствующих психотропных эффектов и не используется в качестве корректора абстинентного синдрома».

Василий Генералов также предложил «просчитать всю фармакоэкономику для производства препарата в России». Как отметил генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев, технические и технологические возможности для этого есть, однако все упирается в излишнюю зарегулированность фармотрасли.

В качестве примера он привел ситуацию, которая сложилась на торгах по препаратам для лечения ВИЧ-инфекции.

«Три федеральных тендера с начала года не могут состояться, потому что цена настолько низкая, что фармкомпании оказываются в зоне убыточности», — рассказал он.

Для производителя важна уверенность в окупаемости вложенных инвестиций, подчеркнул г-н Дмитриев. Но в условиях закручивания гаек в регуляторике, просчитать эффективность бизнеса становится все сложнее.

«Надо менять всю систему, – резюмировал глава АРФП. – Сейчас идет речь о регуляторной гильотине, и мы очень надеемся, что она отрубит все лишнее и ненужное, сделает рынок понятным и прозрачным, и обеспечит пациентов нужными лекарствами».

Сергей Рякин

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