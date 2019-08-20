В АО «УльяновскФармация» введено наблюдение

В АО «УльяновскФармация» введено наблюдение – первый этап признания юрлица банкротом. Решением Арбитражного суда Ульяновской области временный управляющий должен будет представить заключение о финансовом состоянии должника и возможности восстановления его платежеспособности в феврале 2020 г.

Еще два с небольшим месяца назад – в июне этого года тот же Арбитражный суд отказал самому АО «УльяновскФармация» в признании его несостоятельным. В своем решении суд указал, что истец не предъявил необходимых доказательства, а исходя из имеющихся в материалах дела документов, по состоянию на 31.05.2019 г. активы должника (704,368 млн руб.) значительно превышают размер кредиторской задолженности (653,719 млн руб.). Новый вердикт вынесен в пользу ООО «Экомед», которому аптечное предприятие задолжало почти 25 млн руб.

Напомним, что в ходе проверки Счетной палаты Ульяновской области, результаты которой были опубликованы в конце прошлого года, оказалось, что на протяжении двух лет бывшее руководство «УльяновскФармации» искажало бухгалтерскую отчетность, чтобы скрыть факты своего неэффективного управления предприятием. Помимо этого, сейчас бывший гендиректор АО и ее зам находятся под следствием по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik