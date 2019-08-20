Дмитрий Песков: в решении проблемы покупки незарегистрированных лекарств нужна золотая середина

При решении проблемы привлечения к ответственности россиян за покупки иностранных лекарств, не зарегистрированных в РФ, нужно искать золотую середину. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Все прекрасно понимают необходимость решения этой ситуации, с тем чтобы и дети, и подростки, и уже взрослые не терпели мучений, – отметил он. – Но в то же время все мы знаем, к сожалению, об имеющих место попытках прикрытия вот этой темой случаев распространения сильнодействующих веществ и лекарств, что является незаконным».

Периодически в СМИ появляется информация о задержании мам больных детей, которые заказывают за рубежом незарегистрированные в РФ лекарства, а при получении посылок их задерживают по подозрению в незаконном обороте этих препаратов.

«Соответственно, здесь нужно найти золотую середину, вопросом этим давно занимаются», – подчеркнул представитель Кремля, добавив при этом, что по одному из таких инцидентов Президенту РФ Владимиру Путину было направлено письмо, оно будет передано главе государства.

Источник: ТАСС

Фото: kremlin.ru

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