«Апрель» увеличил свое присутствие на Кубани за счет переуступки прав аренды аптек «Лора Плюс»

23 из 26 аптек под брендом «Лора Плюс» в ближайшее время сменят вывески и получат новое оформление. Компания завершила сделку с ФК «Апрель» по переуступке прав аренды. Во сколько ФК обошлось это приобретение, не сообщается.

Как говорится на сайте компании «Лора Плюс», она являлась крупнейшей сетью аптек Краснодара и края и работала на местном рынке с 1995 г. В последнее время она активно развивала интернет-витрину и ветеринарные аптеки (по некоторым данным, было открыто две точки). Аптечная сеть ежедневно обслуживала свыше 7 тыс. покупателей и насчитывала порядка 25 тыс. постоянных клиентов, которые имели карты лояльности и пользовались скидкой до 12% на ассортимент компании.

По данным системы «Электронное правосудие», Арбитражным судом Ставропольского края приняты к рассмотрению два иска к ООО «Лора Плюс». Сумма исковых требований (оплата поставленного товара плюс неустойка) превышает 10 млн руб.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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