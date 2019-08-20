Активы Омской фармацевтической фабрики не могут продать

Банкротство ГУП «Омская фармацевтическая фабрика» продлено до 13 декабря 2019 г. Об этом Арбитражный суд Омской области просил конкурсный управляющий Владимир Наймаер.

В прошлом году имущество предприятия было продано по частям. Стоимость главного корпуса в ходе торгов была снижена с 21,1 млн руб. до 4,2 млн руб. Однако победитель – индивидуальный предприниматель Сергей Аверьянов так не перечислил деньги по договору, который в итоге был расторгнут.

С начала банкротства на предприятии три раза менялся конкурсный управляющий. Пока процедура не может быть завершена: не продав основной актив, фабрика не может рассчитаться с долгами. Общая сумма заявленных ранее требований превышала 17 млн руб., часть их была покрыта за счет реализации склада и гаража.

Ольга Коберник

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