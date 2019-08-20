После смены состава юристов, iHerb выиграл иск о блокировке мобильных приложений

Засвияжский суд Ульяновска отклонил прокурорский иск с требованием блокировки мобильных приложений интернет-магазина iHerb в Google Play и App Store.

Напомним, первое судебное заседание о признании информации, содержащейся на сайте iHerb, запрещенной к распространению на территории РФ состоялось в декабре 2018 г. В продукции, которую реализует американский интернет-магазин, были обнаружены запрещенные законодательством России и ЕАЭС вещества.

Засвияжским районным судом Ульяновска рассматривались два иска. Первый касался требования о блокировке сайта iHerb до приведения ассортимента в соответствие с действующим на территории РФ законодательством. В рамках второго искового заявления рассматривался вопрос о блокировке мобильных приложений iHerb.

18 января текущего года было вынесено судебное решение по первому иску (копия имеется в распоряжении «ФВ»). Суд постановил признать информацию о 10 продуктах iHerb запрещенной к распространению на территории РФ. Копия решения направлена в адрес Управления Роскомнадзора по Ульяновской области для включения указателей страниц сайта на эти продукты в единый реестр запрещенных на территории РФ доменных имен, указателей страниц и сетевых адресов.

В рамках второго искового заявления, Прокуратура Ульяновской области представила суду экспертное заключение о составе более сотни продуктов, реализующихся через интернет-сайт iHerb, которые были признаны не соответствующими нормам технического регламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Судебное заседание по второму иску состоялось 31 января. Суд постановил закрыть доступ к перечню продуктов, представленному в материалах дела, путем удаления информации о них из фирменных мобильных приложений магазина iHerb.

Решение суда было оспорено представителями iHerb, которые сменили юридическую компанию.

Интересно, что в 2016 г., когда Ульяновский суд уже выносил решение о блокировке iHerb (тогда сайт попался на продажах в Россию продуктов, которые были занесены в санкционные списки), его интересы представляла юридическая компания «ДЛА Пайпер Рус ЛТД».

В 2018 г. при подаче прокуратурой Ульяновской области искового заявления в суд эта же компания была назначена административным ответчиком. Однако ее представители внесли в суд ходатайство, в котором указали, что компания единожды представляла интересы iHerb и на сегодняшний день не имеет с ней никаких отношений.

Тем не менее позднее в судебных разбирательствах принимала участие представитель «ДЛА Пайпер Рус ЛТД». После проигрыша, по всей видимости, и было принято решение о смене защитников.

«Коммерсантъ» опубликовал комментарий Романа Зайцева, партнера московского офиса юридической фирмы Dentons, представляющий интересы iHerb в Ульяновске. «Мы удовлетворены тем, что аргументы, касающиеся мобильного приложения iHerb, были услышаны и приняты судом», – заявил юрист.

В ходе повторного рассмотрения суд второй инстанции отправил дело на пересмотр в суд первой инстанции в связи с установленными процессуальными ошибками в иске.

Однако стоит отметить, что решение по первому иску о признании информации о 10 продуктах iHerb запрещенной к распространению на территории РФ вступило в законную силу. Представители iHerb подавали апелляцию, но проиграли. Эти продукты не могут допускаться к продаже на территории РФ. Будут ли они недоступны для заказа в мобильных приложениях – вопрос открытый.

Оксана Баранова

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