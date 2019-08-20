Башкирия бесплатно обеспечит лекарствами больных после ишемического инсульта

По инициативе врио главы Башкортостана Радия Хабирова региональное правительство внесло изменения в порядок организации предоставления мер социальной поддержки за счет средств местного бюджета отдельным категориям граждан в части обеспечения лекарствами и изделиями медназначения по рецептам врачей при оказании амбулаторно-поликлинической помощи. Они направлены на улучшение приверженности пациентов лечению и снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Раньше за счет республиканского бюджета препараты могли получить только граждане с ишемической болезнью сердца (ИБС), и то на протяжении 6 месяцев. Теперь медикаменты будут предоставлять в течение года пациентам после ИБС и ишемического инсульта. По данным Минздрава субъекта, таковых насчитывается около 10,6 тыс. человек. Казне это обойдется в 185 млн руб. Нововведение стартует с 1 января будущего года.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова постоянно говорит о том, что регионам необходимо обратить особое внимание на лекарственную помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частности, этой темы она касалась во время окружного совещания в Ростове-на-Дону в апреле этого года. В качестве примера министр привела Кировскую область, которая с 2013 г. опробует различные схемы повышения доступности лекарственной помощи больным с ССЗ.

Екатерина Погонцева

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