«ВЕРТЕКС» участвует в программе отработки на практике принципов кайдзен

Министерство промышленности и торговли РФ совместно с Министерством экономики, торговли и промышленности Японии с 2017 г. реализует инициативу «Диагностика производительности российских предприятий» (техаудит).

В рамках программы в 2019 году инновационно-производственный комплекс фармацевтической компании «ВЕРТЕКС» в Петербурге выбран японской стороной в числе 10 российских площадок для применения и отработки на практике принципов кайдзен — непрерывного улучшения производственного процесса. В июле-августе 2019 г. японские эксперты предложили оптимизацию процессов в «чистых» помещениях и провели тренинг для производственных сотрудников компании. Также запланированы визиты специалистов в фармкомплекс АО «ВЕРТЕКС» в октябре и ноябре 2019 г.

Договоренность о проведении японской стороной диагностики производительности российских предприятий в 2019 – 2020 гг. была подтверждена в ходе встречи министров Дениса Мантурова и Хиросигэ Сэко в Москве 21 января 2019 г. Для решения организационно-технических вопросов в рамках проекта назначена Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО). Японское правительство финансирует сотрудничество по проекту и направляет экспертов в области кайдзен в РФ для повышения производительности российских компаний.

По данным Минпромторга РФ, «ВЕРТЕКС» вошел в 10-ку компаний в разных отраслях промышленности для сотрудничества по проекту. В свою очередь они были выбраны из 60 предприятий, предложенных министерством.

«Кайдзен – долгосрочная перспектива. При этом уже сейчас оцениваем взаимодействие с японскими специалистами не только как интересный, но и полезный опыт. В компании есть система улучшений и рационализаторских предложений на производстве, она включает некоторые элементы кайдзен. Однако это первое подобное сотрудничество с иностранными, в частности японскими, экспертами. Мы приветствуем актуальные подходы к организации производства и стараемся использовать предоставленные возможности по максимуму», — рассказывает Георгий Побелянский, генеральный директор фармацевтической компании «ВЕРТЕКС».

Намечен ряд посещений японских специалистов инновационно-производственного комплекса фармацевтической компании «ВЕРТЕКС» по ноябрь 2019 года.

В июле-августе 2019 г. эксперты провели тренинг по кайдзен для производственных сотрудников от руководителей до сменных мастеров на примере переоснастки блистерного автомата. Параллельно два японских специалиста по кайдзен работали в «чистых» помещениях на процессах подготовки отвесов и влажной грануляции и сформировали перечень улучшений. В ходе следующих визитов планируется продолжить совместную работу по оптимизации этих процессов, а также затронуть новые.

«Мы хотим построить работу максимально эффективно и поэтому сосредоточиться на конкретной проблеме, которую можем решить за ограниченное время. Тогда проект действительно будет полезным для компании «ВЕРТЕКС»», — комментирует Котаро Ватанабе, исследователь ассоциации РОТОБО.

«Кайдзен – это личное желание сотрудника улучшать. Самое главное – понять, что происходит, какие есть возможности и как получить положительный результат. Поэтому в этой сфере важны мотивация и осознание, что руководство и производственные сотрудники вместе решают одни задачи», — добавляет Микио Сасаки, консультант в области кайдзен от компании JMAC.

Участникам проекта со стороны фармкомпании «ВЕРТЕКС» предстоит выполнять домашние задания и подтверждать проделанную работу. Между тем, эксперты высоко оценили систему рационализаторских предложений компании и отметили, что она такая же, как на многих современных японских предприятиях. Однако поделились мнением о возможных доработках.

Первая ознакомительная встреча с представителями ассоциации РОТОБО в фармкомплексе компании состоялась в мае этого года.

С точки зрения фармацевтической компании «ВЕРТЕКС», основная философия кайдзен – это путь не всегда революционных и инновационных, но всегда постоянных, поступательных, как правило, не требующих больших инвестиций и затрат улучшений рабочей среды, производительности, безопасности операций и сотрудников.

Справочно

Кайдзен, или непрерывное улучшение, заключается в том, чтобы найти существующие в производственном процессе потери («муда»), перегрузки («мури») и другие неэффективные места и удалить их из процесса. Таким образом происходит повышение производительности и качества. Найдя на производственной площадке от двух до трёх неэффективных мест и осуществляя кайдзен в течение года, можно достичь конкретных результатов повышения производительности.

Программа «Диагностика производительности и повышение эффективности»(кайдзен-программа): в декабре 2016 года японское правительство предложило российскому план экономического сотрудничества, в числе которых диверсификация промышленности и повышение производительности, поддержанная японским правительством. Программа кайдзен стартовала как ее неотъемлемая часть.

Оператор программы — Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО). Ее специалисты выбирают соответствующих экспертов по кайдзен и координируют процесс взаимодействия.

Ключевая задача ассоциации — развитие делового сотрудничества между японскими предприятиями и бывшими социалистическими государствами Евразии. Страны-партнеры РОТОБО: Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Азербайджан, Молдова, Украина, Грузия и Монголия.

gmpnews