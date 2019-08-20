Фармацевтическая деятельность в Узбекистане будет лицензироваться специальным Агентством

Функции лицензирования фармацевтической деятельности в Узбекистане переданы Агентству по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Узбекистана, об этом сообщает Telegram-канал Министерства юстиции со ссылкой на решение Правительства № 678 от 17.08.2019 г.

Отмечается, что ранее лицензии выдавались Министерством здравоохранения.

Помимо указанной деятельности, Агентством будет осуществляться надзор за производителями и оптовыми реализаторами лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

В лицензии на производство лекарственных средств теперь нужно будет указываться тип лекарственного средства, а соискатель лицензии должен подключиться к информационной системе контроля и учета фармацевтической продукции и представить в лицензирующий орган сведения за истекший месяц не позднее пятого числа каждого месяца.

gmpnews