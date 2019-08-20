Одобрено два займа по программе «Маркировка лекарственных средств»

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил 4 проекта общей стоимостью реализации – 1 млрд рублей. Общая сумма займов ФРП превысит 443 млн рублей.

Заседание Экспертного совета стало сотым по счёту с начала работы ФРП в 2015 году.

Среди прочих одобренных проектов, двум компаниям одобрены займы по программе «Маркировка лекарственных средств» для покупки маркировочного оборудования. «Тверская фармацевтическая фабрика» получит на эти цели заем на 6,5 млн рублей, «Ивановская фармацевтическая фабрика» — 32 млн рублей.

ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика» вот уже 50 лет поставляет свою продукцию на фармацевтический рынок России. Предприятие располагает хорошо оснащённой базой по контролю готовой продукции, а также лекарственного сырья, идущего на производство медикаментов. Растительное сырье, поступающее на фабрику, проходит также радиологический контроль. Среди выпускаемых лекарственных форм: настойки, экстракты, капли, растворы, сиропы, масла, мази.

ОАО «Ивановская фармацевтическая фабрика» основана в 1923 году. Выпускаемая сегодня продукция предприятия – это настойки фармацевтические, мази, травы лекарственные, а также вата и бинты.

Прежде чем ФРП предоставит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

gmpnews