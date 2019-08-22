Лишенные госрегистрации витамины, оставленные в продаже, могут дорого обойтись аптеке

В одном из аптечных пунктов Ростова-на-Дону сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области выявили факт продажи витаминных комплексов серии «Витрум», лишенных государственной регистрации в июне этого года. Соответствующее уведомление публиковалось Росздравнадзором.

Всего было изъято пять упаковок исключенного из реестра лекарственного средства. Невнимательность персонала, который не обратил внимания на письмо регулятора, может дорого обойтись владельцам бизнеса. Санкция по части 2 статьи 6.33 Кодекса об административных правонарушениях (обращение незарегистрированных ЛС) предусматривает штраф в размере до 5 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Результаты проверки переданы в территориальный орган Росздравнадзора по подведомственности.

Ранее в этом году в Ростове в рознице выявляли выведенный из обращения «Эреспал» – аптечное предприятие было привлечено к ответственности по вышеупомянутой статье и оштрафовано на полмиллиона рублей.

Связанные материалы:

— Решение об отмене государственной регистрации лекарственного препарата Витрум® Бэби;

— Решение об отмене государственной регистрации лекарственного препарата Витрум® витамин Е;

— Решение об отмене государственной регистрации лекарственного препарата Витрум® Тинейджер.

Екатерина Погонцева

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