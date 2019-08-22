Original Group обновила линейку экономичных решений для агрегации

R&D центр Original Group провел серию обновлений оборудования для Track&Trace. Так, популярная экономичная установка полуавтоматической послойной агрегации Qubi Pro А2 получила новое звучание после внедрения верхнего регулирования камер агрегации.

Конструкторы интегрировали в установку колонну с модулем линейного перемещения и «козырек» с подсветкой и камерой машинного зрения. При этом колонна может быть расположена как слева, так и справа. Такой апгрейд позволит поддерживать агрегацию нескольких уровней вторичных и третичных упаковок в общей упаковке более высокого уровня, без потерь времени на ручную переустановку камеры.

Сегодня А2 существует в двух форматах: базовая комплектация для чистых помещений из нержавеющей стали AISI 304, с показателями пыле- и влагозащиты не менее IP44 (шкаф и панель управления не ниже IP65), и версия для производств вне чистых зон.

Обновленный аппаратный комплекс, который сейчас проходит тестирование на дружественных площадках в Москве и центральных регионах, может использоваться в составе автоматической линии упаковки или как самостоятельный модуль.

Решения разработчиков Original Group традиционно отличает глубокий инженерный подход. В конструкцию заложены возможности для изменений и развития (запас по техническим характеристикам, надежности, точности и скорости).

Источник: Original Group

pharmvestnik