Имплант для глубинной стимуляции головного мозга от Boston Scientific безопасен при МРТ

FDA одобрило имплант для глубинной стимуляции головного мозга компании Boston Scientific («Бостон Сайентифик») для лечения симптомов болезни Паркинсона как безопасный при проведении процедуры МРТ, сообщает FierceBiotech.

Импульсный генератор Vercise Gevia и идущий в комплекте с ним электрод Vercise Cartesia ранее были одобрены регулятором для улучшения моторной функции и были выведены на рынок США для коммерческого использования в январе с.г.

Система обеспечивает направленную электростимуляцию определенных регионов мозга, что помогает контролировать симптомы заболевания, такие как тремор, а также ригидность мышц и замедленность движений.

Последнее одобрение регулятором позволяет пациентам с имплантированной системой для глубинной стимуляции головного мозга проходить полномасштабную процедуру МРТ с применением томографов 1.5 Tesla, включая ситуации, когда устройство программируется неврологом.

Система Vercise Gevia имеет маркировку CE и доступна на рынке ЕС с 2017 г.

Татьяна Кублицкая

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