Bayer договорилась с Elanco о продаже ветеринарного бизнеса

Немецкая компания Bayer («Байер») согласилась продать свой ветеринарный бизнес американской Elanco Animal Health за 7,6 млрд долл. в денежном выражении и акциями, сообщает FirstWord Pharma.

Как отметил исполнительный директор Bayer Вернер Бауманн, сделка позволит компании сосредоточить усилия в области фармпроизводства, безрецептурной продукции и растениеводства.

В рамках реструктуризации бизнеса в мае с.г. Bayer продала линейку средств для загара Coppertone производителю косметических средств Nivea – компании Beiersdorf («Байерсдорф») за 550 млн долл., а в июле – бренд Dr. Scholl’s компании Yellow Wood Partners («Йеллоу Вуд Партнерз») за 585 млн долл. Кроме того, компания продала 60%-ую долю в немецком поставщике услуг – компании Currenta.

Сделки по продаже активов обусловлены необходимостью снижения долгового бремени в размере примерно 35,5 млрд евро (39,6 млрд долл.), возникшего в результате прошлогоднего приобретения американского производителя генномодифицированных семян сельхозкультур Monsanto («Монсанто») за 63,5 млрд долл.

В июле 2019 г. Bayer обратилась к Elanco (бывшее ветеринарное подразделение компании Eli Lilly, «Эли Лилли») с предложением объединения ветеринарных бизнесов. По информации из информированных источников, в приобретении ветеринарного бизнеса Bayer была также заинтересована китайская компания Fosun International («Фосунь Интернейшнл»).

По условиям соглашения с Elanco, немецкая компания получит 5,23 млрд долл. в денежном выражении и 2,3 млрд долл. акциями по цене 33,6 долл. за акцию. В Bayer ожидают, что сделка будет завершена в середине 2020 г. В компании также отметили, что она со временем продаст свою долю в Elanco.

В результате сделки на рынке продукции для ветеринарии появится вторая по величине компания после Zoetis, которая в 2013 г. была выделена в самостоятельный бизнес компанией Pfizer («Пфайзер»).

Илья Дугин

pharmvestnik